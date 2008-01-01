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    Реджо-ди-Калабрия - результаты

    Город Реджо-ди-Калабрия
    Дивизион Италия-Серия C2
    Сайт http://www.regginacalcio.it
    Стадион Оресте Гранилло
    Тренер Джузеппе Пиллон
    Турниры:
    Италия. Серия А (2008/2009)
    38 тур
    		31 мая, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 1:1 Сиена
    37 тур
    		20 мая, среда 21:30 Лацио 1:0 Реджо-ди-Калабрия
    36 тур
    		17 мая, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 2:1 Кальяри
    35 тур
    		9 мая, суббота 20:00 Сампдория 5:0 Реджо-ди-Калабрия
    34 тур
    		2 мая, суббота 20:00 Болонья 1:2 Реджо-ди-Калабрия
    33 тур
    		26 апреля, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 2:2 Ювентус
    32 тур
    		19 апреля, воскресенье 17:00 Аталанта 0:1 Реджо-ди-Калабрия
    31 тур
    		12 апреля, воскресенье 18:00 Реджо-ди-Калабрия 0:2 Удинезе
    30 тур
    		5 апреля, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 0:1 Дженоа
    29 тур
    		22 марта, воскресенье 17:00 Интер 3:0 Реджо-ди-Калабрия
    28 тур
    		15 марта, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 1:1 Наполи
    27 тур
    		8 марта, воскресенье 17:00 Лечче 0:0 Реджо-ди-Калабрия
    26 тур
    		1 марта, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 1:1 Фиорентина
    25 тур
    		22 февраля, воскресенье 17:00 Катания 2:0 Реджо-ди-Калабрия
    24 тур
    		15 февраля, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 0:0 Палермо
    23 тур
    		7 февраля, суббота 22:30 Милан 1:1 Реджо-ди-Калабрия
    22 тур
    		1 февраля, воскресенье 17:15 Реджо-ди-Калабрия 2:2 Рома
    21 тур
    		28 января, среда 22:30 Торино 0:0 Реджо-ди-Калабрия
    20 тур
    		24 января, суббота 20:00 Реджо-ди-Калабрия 0:1 Кьево
    19 тур
    		17 января, суббота 20:00 Сиена 1:0 Реджо-ди-Калабрия
    18 тур
    		11 января, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 2:3 Лацио
    17 тур
    		21 декабря, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Реджо-ди-Калабрия
    16 тур
    		14 декабря, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 0:2 Сампдория
    15 тур
    		7 декабря, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 2:2 Болонья
    14 тур
    		29 ноября, суббота 22:30 Ювентус 4:0 Реджо-ди-Калабрия
    13 тур
    		23 ноября, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 3:1 Аталанта
    12 тур
    		16 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Реджо-ди-Калабрия
    11 тур
    		9 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 4:0 Реджо-ди-Калабрия
    10 тур
    		1 ноября, суббота 20:00 Реджо-ди-Калабрия 2:3 Интер
    9 тур
    		29 октября, среда 22:30 Наполи 3:0 Реджо-ди-Калабрия
    8 тур
    		26 октября, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 2:0 Лечче
    7 тур
    		18 октября, суббота 20:00 Фиорентина 3:0 Реджо-ди-Калабрия
    6 тур
    		5 октября, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 1:1 Катания
    5 тур
    		28 сентября, воскресенье 17:00 Палермо 1:0 Реджо-ди-Калабрия
    4 тур
    		24 сентября, среда 22:30 Реджо-ди-Калабрия 1:2 Милан
    3 тур
    		20 сентября, суббота 22:30 Рома 3:0 Реджо-ди-Калабрия
    2 тур
    		14 сентября, воскресенье 17:00 Реджо-ди-Калабрия 1:1 Торино
    1 тур
    		31 августа, воскресенье 17:00 Кьево 2:1 Реджо-ди-Калабрия
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