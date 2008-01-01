Турниры:
Италия. Серия А (2008/2009)
|38 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|1:1
|Сиена
|37 тур
|20 мая, среда
|21:30
|Лацио
|1:0
|Реджо-ди-Калабрия
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|2:1
|Кальяри
|35 тур
|9 мая, суббота
|20:00
|Сампдория
|5:0
|Реджо-ди-Калабрия
|34 тур
|2 мая, суббота
|20:00
|Болонья
|1:2
|Реджо-ди-Калабрия
|33 тур
|26 апреля, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|2:2
|Ювентус
|32 тур
|19 апреля, воскресенье
|17:00
|Аталанта
|0:1
|Реджо-ди-Калабрия
|31 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:00
|Реджо-ди-Калабрия
|0:2
|Удинезе
|30 тур
|5 апреля, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|0:1
|Дженоа
|29 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Интер
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия
|28 тур
|15 марта, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|1:1
|Наполи
|27 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Лечче
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия
|26 тур
|1 марта, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|1:1
|Фиорентина
|25 тур
|22 февраля, воскресенье
|17:00
|Катания
|2:0
|Реджо-ди-Калабрия
|24 тур
|15 февраля, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|0:0
|Палермо
|23 тур
|7 февраля, суббота
|22:30
|Милан
|1:1
|Реджо-ди-Калабрия
|22 тур
|1 февраля, воскресенье
|17:15
|Реджо-ди-Калабрия
|2:2
|Рома
|21 тур
|28 января, среда
|22:30
|Торино
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия
|20 тур
|24 января, суббота
|20:00
|Реджо-ди-Калабрия
|0:1
|Кьево
|19 тур
|17 января, суббота
|20:00
|Сиена
|1:0
|Реджо-ди-Калабрия
|18 тур
|11 января, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|2:3
|Лацио
|17 тур
|21 декабря, воскресенье
|17:00
|Кальяри
|1:1
|Реджо-ди-Калабрия
|16 тур
|14 декабря, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|0:2
|Сампдория
|15 тур
|7 декабря, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|2:2
|Болонья
|14 тур
|29 ноября, суббота
|22:30
|Ювентус
|4:0
|Реджо-ди-Калабрия
|13 тур
|23 ноября, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|3:1
|Аталанта
|12 тур
|16 ноября, воскресенье
|17:00
|Удинезе
|0:1
|Реджо-ди-Калабрия
|11 тур
|9 ноября, воскресенье
|17:00
|Дженоа
|4:0
|Реджо-ди-Калабрия
|10 тур
|1 ноября, суббота
|20:00
|Реджо-ди-Калабрия
|2:3
|Интер
|9 тур
|29 октября, среда
|22:30
|Наполи
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия
|8 тур
|26 октября, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|2:0
|Лечче
|7 тур
|18 октября, суббота
|20:00
|Фиорентина
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|1:1
|Катания
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|17:00
|Палермо
|1:0
|Реджо-ди-Калабрия
|4 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Реджо-ди-Калабрия
|1:2
|Милан
|3 тур
|20 сентября, суббота
|22:30
|Рома
|3:0
|Реджо-ди-Калабрия
|2 тур
|14 сентября, воскресенье
|17:00
|Реджо-ди-Калабрия
|1:1
|Торино
|1 тур
|31 августа, воскресенье
|17:00
|Кьево
|2:1
|Реджо-ди-Калабрия