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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Реджо-ди-Калабрия
Интер - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 22 марта 2009
Интер
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
7'
Э. Камбьяссо
11'
З. Ибрагимович (П)
58'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Реджо-ди-Калабрия
Замена
Максвелл
️️️️
Л. Хименес
Замена
М. Крайчик
️️️️
Д. Адеджо
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
Ф. Коцца
Желтая карточка
К. Кармона
Замена
А. Сесту
️️️️
А. Барилла
Замена
Л. Хименес
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Сантон
Замена
В. Обинна
️️️️
А. Мансини
Травма
А. Мансини
Желтая карточка
А. Барилла
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
11'
10'
Желтая карточка
К. Адриан Вальдес
ГОЛ! 1:0!
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
33
Сантос
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ПЗ
21
Андреа Коста
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
10
Франческо Коцца
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
18
Сантон
24
Ривас
91
Камбьяссо
13
Майкон
11
Мансини
5
Станкович
4
Мунтари
4
Дзанетти
11
Ибрагимович
45
Балотелли
4-4-2
1
Пуджиони
5
Ланцаро
33
Сантос
16
Вальдес
4
Адеджо
14
Кармона
8
Баррето
20
Барилла
21
Коста
20
Бриенца
10
Коцца
Хименес
17
Максвелл
17
Максвелл
Хименес
5
Станкович
84
Хименес
84
Хименес
5
Станкович
11
Мансини
11
Обинна
11
Обинна
11
Мансини
4
Адеджо
19
Крайчик
19
Крайчик
4
Адеджо
20
Барилла
7
Сесту
7
Сесту
20
Барилла
10
Коцца
9
Чераволо
9
Чераволо
10
Коцца
Остались в запасе
Интер
Реджо-ди-Калабрия
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Интер - Реджо-ди-Калабрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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