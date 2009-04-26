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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Ювентус
Реджо-ди-Калабрия - Ювентус: обзор матча 26 апреля 2009
Реджо-ди-Калабрия
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
26'
А. Барилла
69'
Э. Халлфредссон
48'
А. Дель Пьеро (П)
73'
К. Дзанетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Ювентус
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Барилла
Замена
Амаури
️️️️
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 2:2!
К. Дзанетти
Замена
Э. Касчионе
️️️️
Л. Виджиани
ГОЛ! 2:1!
Э. Халлфредссон
Замена
Ф. Коцца
️️️️
Ф. Чераволо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дель Пьеро
Красная карточка
К. Пуджиони
Замена
К. Поульсен
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
А. Барилла
13'
Желтая карточка
У. Мельберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-4-2
1
Пуджиони
4
Адеджо
33
Сантос
16
Вальдес
8
Чирилло
14
Кармона
20
Халлфредссон
20
Барилла
0
Виджиани
9
Чераволо
20
Бриенца
4-4-2
1
Буффон
26
Грыгера
15
Ариаудо
0
Мельберг
3
Молинаро
45
Каморанези
10
Маркизио
14
Дзанетти
11
Недвед
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
0
Виджиани
34
Касчионе
34
Касчионе
0
Виджиани
9
Чераволо
10
Коцца
10
Коцца
9
Чераволо
20
Барилла
9
Корради
9
Корради
20
Барилла
10
Маркизио
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Маркизио
10
Дель Пьеро
11
Амаури
11
Амаури
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Ювентус
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Ювентус
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Оресте Гранилло
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