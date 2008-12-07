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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Болонья
Реджо-ди-Калабрия - Болонья: обзор матча 07 декабря 2008
Реджо-ди-Калабрия
07.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
40'
Б. Корради
56'
Э. Баррето
53'
Ф. Валиани
61'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Болонья
Желтая карточка
С. Ланна
Замена
К. Аморозо
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Б. Корради
Желтая карточка
А. Коста
ГОЛ! 2:2!
М. Ди Вайо
Замена
Л. Виджиани
️️️️
А. Барилла
ГОЛ! 2:1!
Э. Баррето
ГОЛ! 1:1!
Ф. Валиани
Замена
М. Берначчи
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
ГОЛ! 1:0!
Б. Корради
Замена
Д. Коэльо
️️️️
Д. Маркини
Замена
П. Менедес Альварес
️️️️
К. Адриан Вальдес
Желтая карточка
Б. Чирилло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Сантос
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
7
Алессио Сесту
ЛП
0
Лука Виджиани
ПП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
4-3-3
30
Кампаньоло
33
Сантос
21
Коста
8
Чирилло
16
Вальдес
14
Кармона
20
Барилла
8
Баррето
20
Бриенца
9
Корради
10
Коцца
3-4-1-1
40
Яннарилли
3
Бритос
18
Морас
0
Ланна
80
Валиани
80
Мингаццини
16
Мудингай
5
Маркини
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
20
Барилла
0
Виджиани
0
Виджиани
20
Барилла
16
Вальдес
20
Альварес
20
Альварес
16
Вальдес
9
Корради
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
9
Корради
5
Маркини
6
Коэльо
6
Коэльо
5
Маркини
10
Адаилтон
0
Берначчи
0
Берначчи
10
Адаилтон
80
Валиани
0
Аморозо
0
Аморозо
80
Валиани
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Болонья
26
Пьетро Марино
ВР
7
Алессио Сесту
ЛП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
7
Алессио Сесту
ЛП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Оресте Гранилло
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