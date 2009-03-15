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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Наполи
Реджо-ди-Калабрия - Наполи: обзор матча 15 марта 2009
Реджо-ди-Калабрия
15.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
27'
Б. Корради
64'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Наполи
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
А. Руссотто
️️️️
М. Салайета
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Сесту
Желтая карточка
М. Салайета
Замена
Ф. Монтервино
️️️️
М. Больячино
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Ф. Коцца
Замена
М. Крайчик
️️️️
Б. Чирилло
Желтая карточка
М. Больячино
ГОЛ! 1:1!
Э. Лавесси
Желтая карточка
Б. Корради
Желтая карточка
Б. Чирилло
ГОЛ! 1:0!
Б. Корради
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
19
Матей Крайчик
ЛЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
32
Николас Амодио
ПП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-3
1
Пуджиони
21
Коста
8
Чирилло
16
Вальдес
5
Ланцаро
7
Сесту
20
Барилла
14
Кармона
10
Коцца
9
Корради
20
Бриенца
4-3-1-2
1
Наварро
27
Сантакроче
28
Каннаваро
6
Ароника
15
Контини
24
Пациенца
26
Блази
17
Гамшик
54
Больячино
22
Лавесси
17
Салайета
8
Чирилло
19
Крайчик
19
Крайчик
8
Чирилло
7
Сесту
7
Стуани
7
Стуани
7
Сесту
10
Коцца
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
10
Коцца
17
Салайета
11
Руссотто
11
Руссотто
17
Салайета
54
Больячино
4
Монтервино
4
Монтервино
54
Больячино
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Наполи
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
70
Лука Буччи
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
32
Николас Амодио
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
70
Лука Буччи
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
32
Николас Амодио
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Оресте Гранилло
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