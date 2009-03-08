Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Реджо-ди-Калабрия
Лечче - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 08 марта 2009
Лечче
08.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Реджо-ди-Калабрия
Желтая карточка
К. Адриан Вальдес
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
А. Коста
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
А. Эспозито
Замена
Э. Касчионе
️️️️
А. Барилла
Замена
М. Крайчик
️️️️
Б. Чирилло
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
Б. Чирилло
Замена
️️️️
Н. Вайго
Желтая карточка
А. Барилла
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
Р. Скьяви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пиллон
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
4
Эдиньо
ЦП
6
Анжело
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-4-2
21
Розати
14
Скьяви
14
Фабиано
28
Эспозито
3
Джулиатто
11
Вайго
11
Мунари
7
Дзанкетта
5
Вивес
90
Тирибокки
9
Кастильо
4-3-3
1
Пуджиони
8
Чирилло
5
Ланцаро
21
Коста
16
Вальдес
20
Барилла
14
Кармона
7
Сесту
10
Коцца
9
Корради
20
Бриенца
5
Вивес
26
Касерта
26
Касерта
5
Вивес
28
Эспозито
33
Пападопулос
33
Пападопулос
28
Эспозито
8
Чирилло
19
Крайчик
19
Крайчик
8
Чирилло
20
Барилла
34
Касчионе
34
Касчионе
20
Барилла
21
Коста
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
21
Коста
Остались в запасе
Лечче
Реджо-ди-Калабрия
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
4
Эдиньо
ЦП
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Серсе Косми
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пиллон
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
4
Эдиньо
ЦП
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джузеппе Пиллон
Статистика матча Лечче - Реджо-ди-Калабрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Реджо-ди-Калабрия
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+