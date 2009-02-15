Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Палермо
Реджо-ди-Калабрия - Палермо: обзор матча 15 февраля 2009
Реджо-ди-Калабрия
15.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Палермо
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Э. Кавани
Замена
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
Д. Суччи
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
А. Барилла
Замена
А. Сесту
️️️️
М. Крайчик
Замена
К. Пуджиони
️️️️
А. Кампаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Алессио Сесту
ЛП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Джордже Ракич
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-2-3-2
30
Кампаньоло
8
Чирилло
33
Сантос
16
Вальдес
19
Крайчик
21
Коста
14
Кармона
8
Баррето
20
Барилла
9
Корради
8
Ди Дженнаро
4-1-2-2
32
Амелия
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
11
Гуана
10
Микколи
10
Кавани
30
Кампаньоло
1
Пуджиони
1
Пуджиони
30
Кампаньоло
19
Крайчик
7
Сесту
7
Сесту
19
Крайчик
20
Барилла
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
20
Барилла
10
Кавани
4
Тедеско
4
Тедеско
10
Кавани
10
Микколи
19
Суччи
19
Суччи
10
Микколи
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Палермо
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
1
Самир Уйкани
ВР
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
7
Джордже Ракич
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Палермо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Оресте Гранилло
Новости команд
Все
Реджо-ди-Калабрия
Палермо
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+