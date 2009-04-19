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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Реджо-ди-Калабрия
Аталанта - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 19 апреля 2009
Аталанта
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
40'
Ф. Чераволо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Реджо-ди-Калабрия
Желтая карточка
Ф. Бриенца
Желтая карточка
К. Дони
Желтая карточка
Д. Беллини
Замена
Ф. Парравичини
️️️️
Л. Чигарини
Замена
С. Дзадза
️️️️
Г. Гарич
Желтая карточка
Ф. Коцца
Желтая карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
Э. Баррето
Желтая карточка
А. Коста
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чераволо
13'
Желтая карточка
Б. Чирилло
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Аталанта
91
Симоне Коломби
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
0
Таламонти
13
Гарич
19
Падоин
8
Чигарини
17
Гуаренте
27
Дони
10
Флоккари
4-4-2
1
Пуджиони
8
Чирилло
33
Сантос
16
Вальдес
21
Коста
0
Виджиани
8
Баррето
20
Халлфредссон
7
Сесту
20
Бриенца
9
Чераволо
8
Чигарини
82
Парравичини
82
Парравичини
8
Чигарини
34
Дефенди
34
Дефенди
13
Гарич
11
Дзадза
11
Дзадза
13
Гарич
10
Виола
10
Виола
10
Коцца
10
Коцца
Остались в запасе
Аталанта
Реджо-ди-Калабрия
91
Симоне Коломби
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Аталанта - Реджо-ди-Калабрия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
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