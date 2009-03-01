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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Фиорентина
Реджо-ди-Калабрия - Фиорентина: обзор матча 01 марта 2009
Реджо-ди-Калабрия
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
21'
А. Сесту
23'
Э. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Фиорентина
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Ф. Коцца
Желтая карточка
Ф. Коцца
Желтая карточка
М. Крайчик
Замена
М. Гобби
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
Х. Варгас
ГОЛ! 1:1!
Э. Бонаццоли
Желтая карточка
А. Сесту
ГОЛ! 1:0!
А. Сесту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
16
Вальдес
8
Чирилло
5
Ланцаро
19
Крайчик
21
Коста
7
Сесту
20
Барилла
14
Кармона
10
Коцца
9
Корради
3-1-4-2
1
Фрей
11
Заири
3
Кролдруп
3
Дайнелли
30
Мело
77
Семиоли
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Варгас
12
Муту
32
Бонаццоли
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Коцца
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
10
Коцца
11
Варгас
18
Гобби
18
Гобби
11
Варгас
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Фиорентина
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
30
Марко Сторари
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Фиорентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Оресте Гранилло
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