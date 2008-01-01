Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|38
|25
|9
|4
|70:32
|+38
|84
|2.
|Ювентус
|38
|21
|11
|6
|69:37
|+32
|74
|3.
|Милан
|38
|22
|8
|8
|70:35
|+35
|74
|4.
|Фиорентина
|38
|21
|5
|12
|53:38
|+15
|68
|5.
|Дженоа
|38
|19
|11
|8
|56:39
|+17
|68
|6.
|Рома
|38
|18
|9
|11
|64:61
|+3
|63
|7.
|Удинезе
|38
|16
|10
|12
|61:49
|+12
|58
|8.
|Палермо
|38
|17
|6
|15
|57:50
|+7
|57
|9.
|Кальяри
|38
|15
|8
|15
|49:50
|-1
|53
|10.
|Лацио
|38
|15
|5
|18
|46:55
|-9
|50
|11.
|Аталанта
|38
|13
|8
|17
|45:48
|-3
|47
|12.
|Наполи
|38
|12
|10
|16
|43:45
|-2
|46
|13.
|Сампдория
|38
|11
|13
|14
|49:52
|-3
|46
|14.
|Сиена
|38
|12
|8
|18
|33:44
|-11
|44
|15.
|Катания
|38
|12
|7
|19
|41:51
|-10
|43
|16.
|Кьево
|38
|8
|14
|16
|34:49
|-15
|38
|17.
|Болонья
|38
|9
|10
|19
|43:62
|-19
|37
|18.
|Торино
|38
|8
|10
|20
|37:61
|-24
|34
|19.
|Реджо-ди-Калабрия
|38
|6
|13
|19
|30:62
|-32
|31
|20.
|Лечче
|38
|5
|15
|18
|37:67
|-30
|30
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|19
|14
|5
|0
|37:16
|+21
|47
|2.
|Милан
|19
|14
|3
|2
|39:12
|+27
|45
|3.
|Фиорентина
|19
|14
|2
|3
|29:14
|+15
|44
|4.
|Палермо
|19
|14
|1
|4
|42:25
|+17
|43
|5.
|Рома
|19
|13
|4
|2
|35:23
|+12
|43
|6.
|Дженоа
|19
|12
|5
|2
|39:19
|+20
|41
|7.
|Ювентус
|19
|11
|6
|2
|38:19
|+19
|39
|8.
|Удинезе
|19
|11
|5
|3
|36:18
|+18
|38
|9.
|Кальяри
|19
|11
|4
|4
|24:12
|+12
|37
|10.
|Наполи
|19
|10
|5
|4
|27:16
|+11
|35
|11.
|Катания
|19
|11
|1
|7
|24:22
|+2
|34
|12.
|Аталанта
|19
|10
|3
|6
|28:17
|+11
|33
|13.
|Сиена
|19
|9
|5
|5
|18:18
|0
|32
|14.
|Сампдория
|19
|8
|8
|3
|33:21
|+12
|32
|15.
|Лацио
|19
|8
|4
|7
|23:24
|-1
|28
|16.
|Торино
|19
|7
|4
|8
|21:25
|-4
|25
|17.
|Болонья
|19
|6
|3
|10
|27:31
|-4
|21
|18.
|Лечче
|19
|3
|10
|6
|20:28
|-8
|19
|19.
|Реджо-ди-Калабрия
|19
|3
|9
|7
|23:27
|-4
|18
|20.
|Кьево
|19
|3
|8
|8
|14:23
|-9
|17
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|19
|11
|4
|4
|33:16
|+17
|37
|2.
|Ювентус
|19
|10
|5
|4
|31:18
|+13
|35
|3.
|Милан
|19
|8
|5
|6
|31:23
|+8
|29
|4.
|Дженоа
|19
|7
|6
|6
|17:20
|-3
|27
|5.
|Фиорентина
|19
|7
|3
|9
|24:24
|0
|24
|6.
|Лацио
|19
|7
|1
|11
|23:31
|-8
|22
|7.
|Кьево
|19
|5
|6
|8
|20:26
|-6
|21
|8.
|Удинезе
|19
|5
|5
|9
|25:31
|-6
|20
|9.
|Рома
|19
|5
|5
|9
|29:38
|-9
|20
|10.
|Кальяри
|19
|4
|4
|11
|25:38
|-13
|16
|11.
|Болонья
|19
|3
|7
|9
|16:31
|-15
|16
|12.
|Палермо
|19
|3
|5
|11
|15:25
|-10
|14
|13.
|Аталанта
|19
|3
|5
|11
|17:31
|-14
|14
|14.
|Сампдория
|19
|3
|5
|11
|16:31
|-15
|14
|15.
|Реджо-ди-Калабрия
|19
|3
|4
|12
|7:35
|-28
|13
|16.
|Сиена
|19
|3
|3
|13
|15:26
|-11
|12
|17.
|Наполи
|19
|2
|5
|12
|16:29
|-13
|11
|18.
|Лечче
|19
|2
|5
|12
|17:39
|-22
|11
|19.
|Катания
|19
|1
|6
|12
|17:29
|-12
|9
|20.
|Торино
|19
|1
|6
|12
|16:36
|-20
|9