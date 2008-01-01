Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
25
9
4
70
32
38
84
38
21
11
6
69
37
32
74
38
22
8
8
70
35
35
74
38
21
5
12
53
38
15
68
38
19
11
8
56
39
17
68
38
18
9
11
64
61
3
63
38
16
10
12
61
49
12
58
38
17
6
15
57
50
7
57
38
15
8
15
49
50
-1
53
38
15
5
18
46
55
-9
50
38
13
8
17
45
48
-3
47
38
12
10
16
43
45
-2
46
38
11
13
14
49
52
-3
46
38
12
8
18
33
44
-11
44
38
12
7
19
41
51
-10
43
38
8
14
16
34
49
-15
38
38
9
10
19
43
62
-19
37
38
8
10
20
37
61
-24
34
38
6
13
19
30
62
-32
31
38
5
15
18
37
67
-30
30
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
5
0
37
16
21
47
19
14
3
2
39
12
27
45
19
14
2
3
29
14
15
44
19
14
1
4
42
25
17
43
19
13
4
2
35
23
12
43
19
12
5
2
39
19
20
41
19
11
6
2
38
19
19
39
19
11
5
3
36
18
18
38
19
11
4
4
24
12
12
37
19
10
5
4
27
16
11
35
19
11
1
7
24
22
2
34
19
10
3
6
28
17
11
33
19
8
8
3
33
21
12
32
19
9
5
5
18
18
0
32
19
8
4
7
23
24
-1
28
19
7
4
8
21
25
-4
25
19
6
3
10
27
31
-4
21
19
3
10
6
20
28
-8
19
19
3
9
7
23
27
-4
18
19
3
8
8
14
23
-9
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
4
4
33
16
17
37
19
10
5
4
31
18
13
35
19
8
5
6
31
23
8
29
19
7
6
6
17
20
-3
27
19
7
3
9
24
24
0
24
19
7
1
11
23
31
-8
22
19
5
6
8
20
26
-6
21
19
5
5
9
25
31
-6
20
19
5
5
9
29
38
-9
20
19
4
4
11
25
38
-13
16
19
3
7
9
16
31
-15
16
19
3
5
11
15
25
-10
14
19
3
5
11
17
31
-14
14
19
3
5
11
16
31
-15
14
19
3
4
12
7
35
-28
13
19
3
3
13
15
26
-11
12
19
2
5
12
16
29
-13
11
19
2
5
12
17
39
-22
11
19
1
6
12
17
29
-12
9
19
1
6
12
16
36
-20
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире