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    Реджо-ди-Калабрия - таблица

    Город Реджо-ди-Калабрия
    Дивизион Италия-Серия C2
    Сайт http://www.regginacalcio.it
    Стадион Оресте Гранилло
    Тренер Джузеппе Пиллон
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 38 25 9 4 70:32 +38 84
    2. Ювентус 38 21 11 6 69:37 +32 74
    3. Милан 38 22 8 8 70:35 +35 74
    4. Фиорентина 38 21 5 12 53:38 +15 68
    5. Дженоа 38 19 11 8 56:39 +17 68
    6. Рома 38 18 9 11 64:61 +3 63
    7. Удинезе 38 16 10 12 61:49 +12 58
    8. Палермо 38 17 6 15 57:50 +7 57
    9. Кальяри 38 15 8 15 49:50 -1 53
    10. Лацио 38 15 5 18 46:55 -9 50
    11. Аталанта 38 13 8 17 45:48 -3 47
    12. Наполи 38 12 10 16 43:45 -2 46
    13. Сампдория 38 11 13 14 49:52 -3 46
    14. Сиена 38 12 8 18 33:44 -11 44
    15. Катания 38 12 7 19 41:51 -10 43
    16. Кьево 38 8 14 16 34:49 -15 38
    17. Болонья 38 9 10 19 43:62 -19 37
    18. Торино 38 8 10 20 37:61 -24 34
    19. Реджо-ди-Калабрия 38 6 13 19 30:62 -32 31
    20. Лечче 38 5 15 18 37:67 -30 30
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 19 14 5 0 37:16 +21 47
    2. Милан 19 14 3 2 39:12 +27 45
    3. Фиорентина 19 14 2 3 29:14 +15 44
    4. Палермо 19 14 1 4 42:25 +17 43
    5. Рома 19 13 4 2 35:23 +12 43
    6. Дженоа 19 12 5 2 39:19 +20 41
    7. Ювентус 19 11 6 2 38:19 +19 39
    8. Удинезе 19 11 5 3 36:18 +18 38
    9. Кальяри 19 11 4 4 24:12 +12 37
    10. Наполи 19 10 5 4 27:16 +11 35
    11. Катания 19 11 1 7 24:22 +2 34
    12. Аталанта 19 10 3 6 28:17 +11 33
    13. Сиена 19 9 5 5 18:18 0 32
    14. Сампдория 19 8 8 3 33:21 +12 32
    15. Лацио 19 8 4 7 23:24 -1 28
    16. Торино 19 7 4 8 21:25 -4 25
    17. Болонья 19 6 3 10 27:31 -4 21
    18. Лечче 19 3 10 6 20:28 -8 19
    19. Реджо-ди-Калабрия 19 3 9 7 23:27 -4 18
    20. Кьево 19 3 8 8 14:23 -9 17
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интер 19 11 4 4 33:16 +17 37
    2. Ювентус 19 10 5 4 31:18 +13 35
    3. Милан 19 8 5 6 31:23 +8 29
    4. Дженоа 19 7 6 6 17:20 -3 27
    5. Фиорентина 19 7 3 9 24:24 0 24
    6. Лацио 19 7 1 11 23:31 -8 22
    7. Кьево 19 5 6 8 20:26 -6 21
    8. Удинезе 19 5 5 9 25:31 -6 20
    9. Рома 19 5 5 9 29:38 -9 20
    10. Кальяри 19 4 4 11 25:38 -13 16
    11. Болонья 19 3 7 9 16:31 -15 16
    12. Палермо 19 3 5 11 15:25 -10 14
    13. Аталанта 19 3 5 11 17:31 -14 14
    14. Сампдория 19 3 5 11 16:31 -15 14
    15. Реджо-ди-Калабрия 19 3 4 12 7:35 -28 13
    16. Сиена 19 3 3 13 15:26 -11 12
    17. Наполи 19 2 5 12 16:29 -13 11
    18. Лечче 19 2 5 12 17:39 -22 11
    19. Катания 19 1 6 12 17:29 -12 9
    20. Торино 19 1 6 12 16:36 -20 9
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