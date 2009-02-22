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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Реджо-ди-Калабрия
Катания - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 22 февраля 2009
Катания
22.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
35'
Ч. Капуано
74'
А. Потенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Реджо-ди-Калабрия
Замена
А. Сесту
️️️️
Б. Чирилло
Замена
Д. Спинези
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
М. Крайчик
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Маскара
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
К. Кармона
Замена
Д. Байокко
️️️️
М. Паолуччи
ГОЛ! 2:0!
А. Потенца
ГОЛ! 1:0!
Ч. Капуано
Желтая карточка
Б. Чирилло
11'
Замена
М. Крайчик
️️️️
Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
24
Джоната Спинези
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-3-3
1
Биццарри
33
Капуано
6
Стовини
26
Сильвестре
2
Потенца
27
Бьяджианти
76
Тедеско
17
Ледесма
25
Маскара
15
Моримото
9
Паолуччи
3-2-2-3
1
Пуджиони
16
Вальдес
33
Сантос
5
Ланцаро
8
Чирилло
21
Коста
8
Баррето
14
Кармона
10
Коцца
8
Ди Дженнаро
9
Корради
15
Моримото
24
Спинези
24
Спинези
15
Моримото
25
Маскара
19
Льяма
19
Льяма
25
Маскара
9
Паолуччи
17
Байокко
17
Байокко
9
Паолуччи
33
Сантос
19
Крайчик
19
Крайчик
33
Сантос
8
Чирилло
7
Сесту
7
Сесту
8
Чирилло
14
Кармона
9
Чераволо
9
Чераволо
14
Кармона
Остались в запасе
Катания
Реджо-ди-Калабрия
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
26
Пьетро Марино
ВР
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Катания - Реджо-ди-Калабрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Анджело Массимино
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