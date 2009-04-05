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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Дженоа
Реджо-ди-Калабрия - Дженоа: обзор матча 05 апреля 2009
Реджо-ди-Калабрия
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
78'
Т. Мотта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Дженоа
Желтая карточка
К. Кармона
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Бьява
ГОЛ! 0:1!
Т. Мотта
Замена
Д. Адеджо
️️️️
М. Ланцаро
Замена
Т. Мотта
️️️️
Р. Оливера
Желтая карточка
Д. Место
Замена
Б. Янкович
️️️️
Д. Скулли
Замена
Д. Ракич
️️️️
К. Стуани
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Ф. Коцца
Желтая карточка
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Джордже Ракич
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-2-2-3
1
Пуджиони
21
Коста
33
Сантос
8
Чирилло
19
Крайчик
5
Ланцаро
8
Баррето
14
Кармона
10
Коцца
7
Стуани
20
Бриенца
3-2-3-2
34
Рубиньо
16
Боккетти
20
Бьява
4
Кришито
27
Место
27
Феррари
28
Юрич
0
Миланетто
83
Оливера
10
Скулли
17
Палладино
5
Ланцаро
4
Адеджо
4
Адеджо
5
Ланцаро
7
Стуани
7
Ракич
7
Ракич
7
Стуани
10
Коцца
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
10
Коцца
20
Бьява
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
20
Бьява
83
Оливера
8
Мотта
8
Мотта
83
Оливера
10
Скулли
7
Янкович
7
Янкович
10
Скулли
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Дженоа
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Невио Орланди
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Оресте Гранилло
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