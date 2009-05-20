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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Реджо-ди-Калабрия
Лацио - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 20 мая 2009
Лацио
20.05.2009, среда, 21:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
26'
М. Сарате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Реджо-ди-Калабрия
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
Б. Чирилло
Замена
Д. Адеджо
️️️️
Ф. Коцца
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Сарате
Замена
М. Меньи
️️️️
У. Дабо
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
Л. Виджиани
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Коста
Замена
Э. Мендичино
️️️️
П. Фоджа
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Франческо Коцца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
90
Этторе Мендичино
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-2-3-2
22
Каррисо
2
Лихтштайнер
23
Диаките
14
Розегнал
11
Коларов
29
Де Сильвестри
17
Фоджа
6
Дабо
24
Ледесма
21
Пандев
9
Сарате
4-4-2
1
Пуджиони
5
Ланцаро
8
Чирилло
16
Вальдес
21
Коста
0
Виджиани
8
Баррето
20
Барилла
14
Кармона
10
Коцца
20
Бриенца
17
Фоджа
90
Мендичино
90
Мендичино
17
Фоджа
6
Дабо
23
Меньи
23
Меньи
6
Дабо
9
Сарате
18
Козак
18
Козак
9
Сарате
10
Коцца
4
Адеджо
4
Адеджо
10
Коцца
21
Коста
9
Корради
9
Корради
21
Коста
0
Виджиани
9
Чераволо
9
Чераволо
0
Виджиани
Остались в запасе
Лацио
Реджо-ди-Калабрия
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Фернандо Муслера
ВР
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Фернандо Муслера
ВР
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Лацио - Реджо-ди-Калабрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
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