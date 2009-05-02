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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Реджо-ди-Калабрия
Болонья - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 02 мая 2009
Болонья
02.05.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
40'
Ф. Бриенца
46'
Э. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Реджо-ди-Калабрия
Желтая карточка
Л. Виджиани
Желтая карточка
А. Барилла
Замена
М. Мараццина
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
А. Коста
Желтая карточка
Н. Мингаццини
Замена
Л. Виджиани
️️️️
Ф. Чераволо
Желтая карточка
А. Коста
Замена
Д. Коэльо
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
П. Освальдо
️️️️
Г. Мудингай
ГОЛ! 0:2!
Э. Баррето
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бриенца
Желтая карточка
М. Мутарелли
Замена
Б. Чирилло
️️️️
М. Ланцаро
Желтая карточка
Г. Мудингай
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
10
Франческо Коцца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
3-3-2-1
13
Коломбо
18
Морас
19
Терци
0
Беллери
80
Мингаццини
16
Мудингай
80
Валиани
20
Мутарелли
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
3-2-3-2
1
Пуджиони
33
Сантос
5
Ланцаро
21
Коста
16
Вальдес
4
Адеджо
20
Барилла
14
Кармона
8
Баррето
20
Бриенца
9
Чераволо
10
Адаилтон
6
Коэльо
6
Коэльо
10
Адаилтон
80
Валиани
0
Мараццина
0
Мараццина
80
Валиани
16
Мудингай
10
Освальдо
10
Освальдо
16
Мудингай
5
Ланцаро
8
Чирилло
8
Чирилло
5
Ланцаро
21
Коста
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
21
Коста
9
Чераволо
0
Виджиани
0
Виджиани
9
Чераволо
Остались в запасе
Болонья
Реджо-ди-Калабрия
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Болонья - Реджо-ди-Калабрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
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