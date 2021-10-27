- 29 января
- 02:26 Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
- 28 января
- 23:52 Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
- 22:50 Кубок Англии. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Престон» (3:0). У Сона дубль
- 27 октября 2021
- 23:59 Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
- 1 февраля 2021
- 23:21 Фото Официально: «Ливерпуль» купил защитника «Престона» Дэвиса за 570 тысяч 2
- 31 января 2021
- 23:50 Sky Sports: «Ливерпуль» согласовал трансфер защитника «Престона» Дэвиса за 2 миллиона
- 27 ноября 2020
- 23:40 Фото Игрока «Престона» Фишера дисквалифицировали на три матча. Во время игры он трогал половой член соперника 9
- 24 ноября 2020
- 13:53 Видео Защитник «Престона» хватал соперника за гениталии. Ему грозит дисквалификация на три матча 14
- 4 января 2020
- 19:15 Айда – первый за десять лет игрок «Норвича», забивший 2+ гола в Кубке Англии 1
- 25 сентября 2019
- 11:57 Гвардиола – о скандале с мемом Бернарду Силвы: «Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят» 6
- 00:05 Кубок лиги. «Тоттенхэм» вылетел по пенальти от «Колчестера» из четвертой лиги и другие результаты 4
- 7 мая 2019
- 01:30 «Манчестер Сити» второй сезон подряд обыграл всех соперников в АПЛ хотя бы по разу и повторил рекорд 129-летней давности 1
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 23 августа 2018
- 00:03 Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 6 мая 2018
- 16:31 Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты