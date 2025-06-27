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Престон
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€ 56 млн
Престон - новости команды
Престон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Дипдэйл
Сайт:
http://www.pnefc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Райан Лоу
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
Трансляция
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
2024.01.06 22:29
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2023.09.02 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
2023.01.29 02:26
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
2023.01.28 23:52
Кубок Англии. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Престон» (3:0). У Сона дубль
2023.01.28 22:50
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
2021.10.27 23:59
Фото
Официально: «Ливерпуль» купил защитника «Престона» Дэвиса за 570 тысяч
2021.02.01 23:21
2
Sky Sports: «Ливерпуль» согласовал трансфер защитника «Престона» Дэвиса за 2 миллиона
2021.01.31 23:50
Фото
Игрока «Престона» Фишера дисквалифицировали на три матча. Во время игры он трогал половой член соперника
2020.11.27 23:40
9
Видео
Защитник «Престона» хватал соперника за гениталии. Ему грозит дисквалификация на три матча
2020.11.24 13:53
14
Кубок лиги. «Тоттенхэм» вылетел по пенальти от «Колчестера» из четвертой лиги и другие результаты
2019.09.25 00:05
4
«Манчестер Сити» второй сезон подряд обыграл всех соперников в АПЛ хотя бы по разу и повторил рекорд 129-летней давности
2019.05.07 01:30
1
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»
2018.12.04 09:41
5
Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
2018.08.23 00:03
Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
2018.08.18 21:39
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
2018.05.06 16:31
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
1
Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты
2018.04.21 23:38
1
Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
2018.04.14 21:47
Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
2018.04.10 23:56
Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
2018.04.07 19:17
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