Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Престона» хватал соперника за гениталии. Ему грозит дисквалификация на три матча

Защитник «Престона» хватал соперника за гениталии. Ему грозит дисквалификация на три матча

24 ноября 2020, 13:53
14

Английская футбольная ассоциация Англии инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении защитника «Престона» Дарнелла Фишера, сообщает The Sun.

Во время матча 12-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) 21 Фишер дважды схватил за промежность защитника соперников Каллума Патерсона. Судьи не обратили внимания на эпизоды, попавшие в трансляцию.

Фишеру грозит дисквалификация сроком на три игры. Игрок «Престона» пока никак не прокомментировал инцидент.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Sun
Англия. Чемпионшип Престон Фишер Дарнелл
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
тигрик
1606216404
Что тут скажешь...что в голове таких людей творится, что их побуждает к таким идиотским поступкам? Я бы просто подал на него в суд за домогательство(ясно,что бред,но пусть бы мучался)...думаю он специально провоцировал игрока другой команды, что бы тот среагировал и схлопотал красную
Ответить
spam2009
1606216659
Он думал это Дзюба, помочь хотел, поучаствовать в хештегчелендже так сказать
Ответить
Кирпичный
1606218606
Футбол перестает быть мужским видом спорта, кругом дорчилы, писькощупы и кривляющиеся нытики.
Ответить
NewLife
1606219184
Футболисты геи есть не только в сините. Хотелось бы услышать защиту от любительницы защищать дрочунов канделаки.
Ответить
matvei_72
1606225324
Встаньте теперь перед ним на колено...
Ответить
Боцман59rus
1606226123
У нас даже хватая свои гениталии наказывают. ....проститема))))
Ответить
Skull_Boy
1606228608
У нашего дерева научился
Ответить
"supermax"
1606231828
ну вот...опять Артемку простебали)
Ответить
ivany4
1606232963
Интересно, рукоблуд будет сам проситься в Престон, или будет просить купить Фишера в радужный клуб?))
Ответить
Cules2013
1606241122
3 матча? ну-ну... застремались, что он чёрный, а писюн трогал у белого?) за всякую уйню могут 5-10 матчей влепить, а за костоломство и неадекватные поступки 2-3 матча.
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
Фото«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
21 августа
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+