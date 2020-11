Защитник «Престона» хватал соперника за гениталии. Ему грозит дисквалификация на три матча

Английская футбольная ассоциация Англии инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении защитника «Престона» Дарнелла Фишера, сообщает The Sun.

Во время матча 12-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) 21 Фишер дважды схватил за промежность защитника соперников Каллума Патерсона. Судьи не обратили внимания на эпизоды, попавшие в трансляцию.

Фишеру грозит дисквалификация сроком на три игры. Игрок «Престона» пока никак не прокомментировал инцидент.

FA investigate genitals graA tense Super Sunday Evra: Where is Ozil?| It's @TAGHeuer's 60-second round-up! pic.twitter.com/8k2rEMKkzB