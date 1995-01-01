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    Престон - расписание

    Город Престон
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.pnefc.premiumtv.co.uk
    Стадион Дипдэйл
    Тренер Алекс Нил
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Уотфорд Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		11 марта, суббота 18:00 Престон Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		14 марта, вторник 22:45 Ротерхэм Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Мидлсбро Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 14:30 Престон Блэкпул
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Куинз Парк Рейнджерс Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Престон Рединг
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Миллуолл Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		19 апреля, среда 21:45 Суонси Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Престон Блэкберн
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Престон Сандерленд
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