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Англия. Чемпионшип
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Престон
Расписание
€ 56 млн
Престон - расписание матчей
Престон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Дипдэйл
Сайт:
http://www.pnefc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Райан Лоу
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Престон
10.10 | 17:00
Престон
- : -
Миллуолл
13.10 | 22:00
Бирмингем Сити
- : -
Престон
17.10 | 17:00
Рексхэм
- : -
Престон
24.10 | 17:00
Престон
- : -
Вест Бромвич
31.10 | 15:30
Сток Сити
- : -
Престон
03.11 | 22:45
Престон
- : -
Шеффилд Юнайтед
07.11 | 18:00
Престон
- : -
Саутгемптон
21.11 | 18:00
Вест Хэм
- : -
Престон
24.11 | 22:45
Кардифф
- : -
Престон
28.11 | 15:30
Престон
- : -
Норвич Сити
06.12 | 15:00
Бернли
- : -
Престон
09.12 | 22:45
Престон
- : -
Портсмут
12.12 | 15:30
Престон
- : -
Мидлсбро
19.12 | 15:30
Суонси
- : -
Престон
26.12 | 18:00
Престон
- : -
Дерби Каунти
29.12 | 22:45
Вест Бромвич
- : -
Престон
01.01 | 18:00
Мидлсбро
- : -
Престон
16.01 | 18:00
Престон
- : -
Рексхэм
23.01 | 18:00
Престон
- : -
Сток Сити
26.01 | 22:45
Шеффилд Юнайтед
- : -
Престон
30.01 | 18:00
Саутгемптон
- : -
Престон
06.02 | 18:00
Престон
- : -
Вест Хэм
13.02 | 18:00
Линкольн
- : -
Престон
16.02 | 22:45
Престон
- : -
Бирмингем Сити
20.02 | 18:00
Престон
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
27.02 | 18:00
Миллуолл
- : -
Престон
03.03 | 22:45
Вулверхэмптон
- : -
Престон
06.03 | 18:00
Престон
- : -
Болтон
13.03 | 18:00
Норвич Сити
- : -
Престон
16.03 | 22:45
Престон
- : -
Бернли
20.03 | 18:00
Дерби Каунти
- : -
Престон
03.04 | 17:00
Престон
- : -
Суонси
07.04 | 21:45
Престон
- : -
Уотфорд
10.04 | 17:00
Блэкберн
- : -
Престон
17.04 | 17:00
Престон
- : -
Чарльтон
21.04 | 21:45
Бристоль Сити
- : -
Престон
24.04 | 17:00
Портсмут
- : -
Престон
01.05 | 14:30
Престон
- : -
Кардифф
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