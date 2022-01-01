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Англия. Чемпионшип
Команды
Престон
Состав
€ 56 млн
Престон - состав команды
Престон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Дипдэйл
Сайт:
http://www.pnefc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Райан Лоу
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Иверсен Даниэль
Вра
29
€ 2.5 млн
21
Николлс Ли
Вра
33
€ 0.4 млн
13
Корнелл Дэвид
Вра
35
€ 0.05 млн
12
Уайли Калеб
Защ
21
€ 8 млн
11
Смолл Тьерри
Защ
22
€ 7 млн
14
Стори Джордан
Защ
29
€ 4.5 млн
4
Кларк Гарри
Защ
25
€ 2.5 млн
24
Оффиа Одел
Защ
23
€ 2.5 млн
18
Льюис Джамаль
Защ
28
€ 1.5 млн
6
Линдсэй Лайам
Защ
30
€ 1 млн
2
Валентин Поль
Защ
29
€ 0.6 млн
3
Вукчевич Андрия
Защ
29
€ 0.5 млн
16
Хьюз Эндрю
Защ
34
€ 0.3 млн
7
Девайн Элфи
Пол
22
€ 8 млн
27
Леруа Лео
Пол
26
€ 2.5 млн
8
Маккэнн Алистер
Пол
26
€ 2.2 млн
20
Гиббс Лайам
Пол
23
€ 1.5 млн
23
Моран Энди
Пол
22
€ 1.5 млн
15
Томпсон Джордан
Пол
29
€ 0.7 млн
44
Поттс Брэд
Пол
32
€ 0.6 млн
11
Брэди Робби
Пол
34
€ 0.1 млн
38
Max Wilson
Пол
-
37
Бургзорг Делано
Нап
27
€ 3 млн
10
Лэнг Каллум
Нап
28
€ 2.5 млн
38
Кенни Джонни
Нап
23
€ 1.2 млн
17
Миллс Стэнли
Нап
22
€ 1 млн
9
Jusef Erabi
Нап
-
22
Milos Luković
Нап
-
34
Kitt Nelson
Нап
-
19
Lewis Gibson
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 8
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