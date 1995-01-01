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    «Манчестер Сити» второй сезон подряд обыграл всех соперников в АПЛ хотя бы по разу и повторил рекорд 129-летней давности

    «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше АПЛ победил каждую команду-соперницу по турниру хотя бы по разу. Такого достижения футболисты Хосепа Гвардиолы добились второй сезон подряд.

    Последний раз два сезона подряд какая-либо английская команда побеждала всех соперников не менее раза случился в XIX веке. Речь идет о «Престоне» образца 1888-1890 годов.

    • «Престон» сейчас играет в Чемпионшипе.
    • «Манчестер Сити» в следующем туре может завоевать титул, тем самым защитив его.
    • Соперник манчестерцев по чемпионской гонке – «Ливерпуль».

    Источник: Бомбардир.ру

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