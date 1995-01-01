«Манчестер Сити» второй сезон подряд обыграл всех соперников в АПЛ хотя бы по разу и повторил рекорд 129-летней давности

«Манчестер Сити» в текущем розыгрыше АПЛ победил каждую команду-соперницу по турниру хотя бы по разу. Такого достижения футболисты Хосепа Гвардиолы добились второй сезон подряд.

Последний раз два сезона подряд какая-либо английская команда побеждала всех соперников не менее раза случился в XIX веке. Речь идет о «Престоне» образца 1888-1890 годов.