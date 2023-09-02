Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»

Игорь Глушевич, агент нападающего Милутина Осмайича, объяснил, почему его клиент не оказался в ЦСКА.
«ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел «Кадис».
Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин – прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже», – сказал агент.
- Осмайич в пятницу перешел в «Престон» за 2,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Кадисом» истекал через год.
- Прошлый сезон форвард провел в аренде в португальской «Визеле» (35 матчей, 8 голов, 1 ассист).
Источник: «РБ Спорт»