Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»

Игорь Глушевич, агент нападающего Милутина Осмайича, объяснил, почему его клиент не оказался в ЦСКА.

«ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел «Кадис».

Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин – прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже», – сказал агент.