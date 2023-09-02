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    Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»

    Игорь Глушевич, агент нападающего Милутина Осмайича, объяснил, почему его клиент не оказался в ЦСКА.

    «ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел «Кадис».

    Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин – прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже», – сказал агент.

    • Осмайич в пятницу перешел в «Престон» за 2,5 миллиона евро.
    • Его контракт с «Кадисом» истекал через год.
    • Прошлый сезон форвард провел в аренде в португальской «Визеле» (35 матчей, 8 голов, 1 ассист).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.09.2023 13:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 3 сентября, 12:28

      Прикольно с ЦСКА трясли 7.5 млн, а продали за 2.5

      0
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      Рейтинг: +1040

      Mirak92 2 сентября, 15:30

      Пргрессирующий игрок!
      Внимание
      Амплуа нападающий.!
      2 года по арендам бестолковых.
      35 матчей 8/1
      Регрессирующий.Да и на..уй он ,даже условному Факелу не всрался

      1
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 2 сентября, 15:23

      Овса бы женя харьковский сыпанул пакет или подков ведро дал бы)))

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      Рейтинг: +1860

      Таврида > Болотоход 2 сентября, 15:44

      Тебе, чумаходу, только корыто помоев навалит, и то чтобы рыло заткнуть.

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      Рейтинг: +3723

      CSKA57 2 сентября, 15:09

      Кадис благотворительностью не занимается... Жаль!

      0
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      Рейтинг: +168

      biber ru 2 сентября, 14:33

      На футболках одна реклама, а у них всё денег нет.

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      Рейтинг: +1860

      Таврида 2 сентября, 14:08

      Куда Осмайич прогрессирует? Будет забивать за сезон 9 голов вместо 8? Недооцененный топ-форвард, ага...

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