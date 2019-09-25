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    Кубок лиги. «Тоттенхэм» вылетел по пенальти от «Колчестера» из четвертой лиги и другие результаты

    Завершились восемь матчей стадии 1/16 финала Кубка английской Лиги.

    Основное время встречи «Колчестер»«Тоттенхэм» закончилось со счетом 0:0. Клуб из четвертой лиги Англии одержал победу по пенальти.

    «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Престон Норт Энд» благодаря голам полузащитника Рахима Стерлинга и нападающего Габриэля Жезуса. Хавбек хозяев Райан Лэдсон забил в свои ворота.

    Голы форварда Габриэля Мартинелли (дубль), защитника Роба Холдинга, полузащитников Джозефа Уиллока и Риса Нелсона принесли «Арсеналу» победу над «Ноттингем Форест».

    Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

    Колчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:0 (0:0, 4:3 по пенальти)

    Престон Норт Энд – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 19; 0:2 – Жезус, 35; 0:3 – Лэдсон, 42 (в свои ворота).

    Арсенал – Ноттингем Форест – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинелли, 31; 2:0 – Холдинг, 71; 3:0 – Уиллок, 77; 4:0 – Нельсон, 84; 5:0 – Мартинелли, 90+2.

    Уотфорд – Суонси Сити – 2:1 (1:1)

    Портсмут – Саутгемптон – 0:4 (0:2)

    Лутон Таун – Лестер Сити – 0:4 (0:2)

    Кроули Таун – Сток Сити – 1:1 (1:1, 5:3 по пенальти)

    Шеффилд Уэнсдэй – Эвертон – 0:2 (0:2)

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2019 00:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 25 сентября 2019, 08:11

      Вот что значит хотеть победы! Колчестер красавцы!!!!!!!

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      Рейтинг: +10

      sparxx29 > Пельш 1 25 сентября 2019, 08:43

      О этом матче нужно говорить по другому: "Вот что значит НЕ хотеть победить !!!". Это я о Шпорах. Походу игроки не хотят Почеттино (почему, не знаю) и назревает "бунт на корабле".

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      Рейтинг: +503

      mp7700 25 сентября 2019, 08:04

      Вот это номер)))

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 сентября 2019, 05:00

      шпоры дно !!!!! весь экспресс испортили (арсенал эвертон сити шпоры)

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