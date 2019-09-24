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Шеффилд Уэнсдэй - Эвертон

24.09.2019, Вторник, 21:45 мск Шеффилд, стадион Хиллсбро Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Шеффилд Уэнсдэй - Эвертон
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