- 22 марта 2023
- 11:31 «Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача 3
- 2 февраля 2023
- 09:48 «Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача 2
- 28 декабря 2019
- 00:15 Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ 2
- 27 ноября 2019
- 21:12 Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе» 2
- 13:29 Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры 2
- 15 мая 2019
- 17:24 Ломбертс: «Я мог бы работать скаутом в «Зените». Мое сердце все еще находится там» 16
- 28 декабря 2018
- 18:45 Агент Ломбертса: «Николас был бы рад вернуться в Россию. Он очень скучает по ней» 6
- 20 июля 2018
- 13:22 Ломбертс может продолжить карьеру в РФПЛ, Европе или Азии 4
- 22 мая 2018
- 18:56 Спахич отказался от перехода в «Краснодар». «Быки» рассмотрят кандидатуру Ломбертса 9
- 18 мая 2018
- 22:37 «Остенде» отпустит Ломбертса в российский клуб за 100 тысяч 11
- 12:59 Ломбертс интересен нескольким российским клубам 7
- 10 апреля 2018
- 19:00 Ломбертс: «Странно, что у Манчини в «Зените» есть Дзюба и Шатов, а он их не использует» 6
- 16:57 Ломбертс: «Даже если Дзюба хреново играл на тренировке, все равно прикалывался над другими игроками «Зенита» 5
- 13:08 Ломбертс: «Лучшие тренеры «Зенита» – Спаллетти и Адвокат, а худший… Вы же знаете, кого я назову» 7
- 4 апреля 2018
- 17:37 Бывший защитник сборной Чехии Розегнал объявил о завершении карьеры 1
- 27 февраля 2018
- 19:11 Ломбертс: «Переход в «Зенит» – самое правильное решение в моей жизни. Я стал патриотом Санкт-Петербурга и России» 26
- 18:14 Ломбертс: «Грустно видеть «Зенит» на втором месте в таблице РФПЛ» 14
- 3 января 2018
- 23:06 Фото Ломбертс получил от «Зенита» именную матрешку 9
- 23 декабря 2017
- 17:16 «Манчестер Сити» ведет переговоры о покупке доли в клубе Ломбертса 5
- 3 августа 2017
- 23:38 Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд 4
- 17 мая 2017
- 21:38 Видео Болельщики «Зенита» спели песню в честь Ломбертса, который подписал контракт с бельгийским клубом 12
- 24 марта 2017
- 17:28 «Зенит»: «Благодарим Ломбертса за 10 сезонов и желаем насладиться последними месяцами в Санкт-Петербурге» 10
- 14:06 Фото Ломбертс подписал контракт с «Остенде» 14
- 12:28 «Зенит» получит от продажи Ломбертса 1,5 миллиона 16
- 09:47 Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде» 11
- 11 февраля 2017
- 17:57 Ломбертс летом может перейти в «Остенде» 6
- 22 июля 2016
- 21:58 Джордан Лукаку стал игроком «Лацио» 1
- 4 апреля 2016
- 15:26 Брат Ромелу Лукаку может оказаться в «Арсенале» 1
- 18 января 2016
- 23:09 Буссуфа может продолжить карьеру в «Остенде» 1