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  • Ломбертс: «Переход в «Зенит» – самое правильное решение в моей жизни. Я стал патриотом Санкт-Петербурга и России»

Ломбертс: «Переход в «Зенит» – самое правильное решение в моей жизни. Я стал патриотом Санкт-Петербурга и России»

27 февраля 2018, 19:11
25

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал свое решение перейти в сине-бело-голубой клуб в 2007 году. Бельгиец считает этот шаг правильным.

«Сейчас можно сказать точно: переход в «Зенит» в 2007 году был лучшим решением в моей жизни. Я не думал, что это растянется на столь длительный срок, но я был счастлив играть здесь.

Не могу сказать, что долго размышлял: мне сказали, что принять решение нужно сразу. В итоге я не жалел об этом ни минуты. Знаете, если бы это было возможно, я бы с удовольствием поиграл за «Зенит» еще.

Я очень скучаю — по «Зениту», Санкт-Петербургу, России. Здесь я чувствовал себя как дома. Я могу назвать себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Думаю, здесь, в Бельгии, я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу. Люди в Европе не знают вашу страну по-настоящему. Мне кажется, я хорошо справляюсь с представительскими обязанностями», – сказал игрок.

За десять лет в «Зените» Ломбертс провел 195 матчей в РФПЛ и забил девять голов.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Зенит Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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la verdad
1519748397
Сейчас все самые ярые патриоты России живут за границей:)
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iBragim2102
1519749024
...и бабок заработал
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garet12222
1519749571
Зенит с Ломбертсом был хорош.
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insider_retro
1519751322
Молоток! Представительство нам не помешает! За рюмкой чая до людей больше доходит, чем через ящик!)))
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xako52
1519751790
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - fixedatp.com
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Zeff
1519753809
Гол Вилльереалу помним. Молодец Николас!
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GoldPlayFIFARus9
1519754209
Спасибо Коля,мы тоже тебя любим и ждём обратно в гости!!! Твой подвиг в кубке УЕФА 2008 года вошёл в историю, настоящий боец! Мы тебя никогда не забудем
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Вомбат
1519758514
Немало достойных людей - спортсменов с большой буквы - играло в том Зените, но два легионера Ломбертс и Дании - достойнейшие из достойных. Вы оба заслужили почетное гражданство нашего города не меньше, чем Адвокат.
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OfaZavr
1519801960
всегда к Ломбертсу с уважением отношусь как к игроку и как к человеку, успехов ему в дальнейшем!
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zigbert
1519807749
Преданность клубу - вот главное его достоинство.
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