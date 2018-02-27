Ломбертс: «Переход в «Зенит» – самое правильное решение в моей жизни. Я стал патриотом Санкт-Петербурга и России»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал свое решение перейти в сине-бело-голубой клуб в 2007 году. Бельгиец считает этот шаг правильным.

«Сейчас можно сказать точно: переход в «Зенит» в 2007 году был лучшим решением в моей жизни. Я не думал, что это растянется на столь длительный срок, но я был счастлив играть здесь.

Не могу сказать, что долго размышлял: мне сказали, что принять решение нужно сразу. В итоге я не жалел об этом ни минуты. Знаете, если бы это было возможно, я бы с удовольствием поиграл за «Зенит» еще.

Я очень скучаю — по «Зениту», Санкт-Петербургу, России. Здесь я чувствовал себя как дома. Я могу назвать себя патриотом Санкт-Петербурга и России. Думаю, здесь, в Бельгии, я делаю хорошую рекламу России и российскому футболу. Люди в Европе не знают вашу страну по-настоящему. Мне кажется, я хорошо справляюсь с представительскими обязанностями», – сказал игрок.

За десять лет в «Зените» Ломбертс провел 195 матчей в РФПЛ и забил девять голов.