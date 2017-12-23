«Манчестер Сити» ведет переговоры о покупке доли в клубе Ломбертса

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении доли в бельгийском «Остенде».
«Горожане» уже владеют акциями клубов по всему миру, включая «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».
Холдинговая компания City Football Group также имеет доли в японской «Йокогама Маринос», испанской «Жироне» и уругвайском «Торке».
По информации источника, владелец «Остенде» уже провел в Лондоне переговоры с официальными лицами «Манчестер Сити» о продаже им своих акций.
Напомним, что за «Остенде» ныне выступает бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс.