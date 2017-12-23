«Манчестер Сити» ведет переговоры о покупке доли в клубе Ломбертса

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении доли в бельгийском «Остенде».

«Горожане» уже владеют акциями клубов по всему миру, включая «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».

Холдинговая компания City Football Group также имеет доли в японской «Йокогама Маринос», испанской «Жироне» и уругвайском «Торке».

По информации источника, владелец «Остенде» уже провел в Лондоне переговоры с официальными лицами «Манчестер Сити» о продаже им своих акций.

Напомним, что за «Остенде» ныне выступает бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс.