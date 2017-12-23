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    • «Манчестер Сити» ведет переговоры о покупке доли в клубе Ломбертса

    «Манчестер Сити» ведет переговоры о покупке доли в клубе Ломбертса

    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении доли в бельгийском «Остенде».

    «Горожане» уже владеют акциями клубов по всему миру, включая «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».

    Холдинговая компания City Football Group также имеет доли в японской «Йокогама Маринос», испанской «Жироне» и уругвайском «Торке».

    По информации источника, владелец «Остенде» уже провел в Лондоне переговоры с официальными лицами «Манчестер Сити» о продаже им своих акций.

    Напомним, что за «Остенде» ныне выступает бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс.

    Источник: Tribalfootball

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    23.12.2017 17:16
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dok66
    1514041501
    Ну как заинтриговали . Клуб Ломбертса ,,,,
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    DOCTOR PENALTY
    1514930697
    ++++++Вот это масштабы! Вот это деньжищи!
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    ЖОРРО
    1514936011
    Может когда нибудь Манчестер Сити купит часть акций какого нибудь Российского клуба))
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    ologreds
    1694991680
    numo530083
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