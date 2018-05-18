Ломбертс интересен нескольким российским клубам

Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Остенде» Николаса Ломбертса рассказал об интересе к его клиенту со стороны некоторых клубов из РФПЛ.

Ранее бельгиец с 2007 по 2017 год защищал цвета «Зенита».

«Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу. Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в РФПЛ. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию.

Есть ли среди этих клубов «Зенит»? Не буду называть их. Николас был на последней игре «Зенита», и для него это было словно возвращением домой. Этот опыт был бы интересен Ломбертсу, и он может покинуть Бельгию бесплатно», – сказал Верхлуст.

В нынешнем сезоне 33-летний Ломбертс провел 26 матчей в чемпионате Бельгии и забил один гол.