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    Ломбертс интересен нескольким российским клубам

    Агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Остенде» Николаса Ломбертса рассказал об интересе к его клиенту со стороны некоторых клубов из РФПЛ.

    Ранее бельгиец с 2007 по 2017 год защищал цвета «Зенита».

    «Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу. Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в РФПЛ. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию.

    Есть ли среди этих клубов «Зенит»? Не буду называть их. Николас был на последней игре «Зенита», и для него это было словно возвращением домой. Этот опыт был бы интересен Ломбертсу, и он может покинуть Бельгию бесплатно», – сказал Верхлуст.

    В нынешнем сезоне 33-летний Ломбертс провел 26 матчей в чемпионате Бельгии и забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 12:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:12

      Вряд ли сейчас он будет интересен Зениту. Все таки возраст.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 18:30

      сам Ломбертс думаю в нашем чемпе никуда кроме как в Зенит не хочет, если зарубежный тренер возглавит команду то вряд ли он вздумает его брать а вот если Семак то большая вероятность будет возвращения.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 мая 2018, 17:26

      Николасу сейчас 33, но я бы хотела видеть его в нашем чемпионате, но это моя точка зрения, и моя симпатия, можете минусовать, я не обижусь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 мая 2018, 15:59

      Наигрался на Родине, потянуло в Россию - за баблом

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 18 мая 2018, 13:15

      Коля ещё года два может играть на уровне ...Зениту может пригодится ..бесплатно ..и з.п наверно не дорого будет ..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Степашкин Вова 18 мая 2018, 17:26

      Ушли, так будет вернее

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