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    «Остенде» отпустит Ломбертса в российский клуб за 100 тысяч

    Сантуш Верхулст, агент защитника «Остенде» Николаса Ломбертса прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в Россию.

    Ранее появилась информация, что на 33-летнего бельгийца претендуют ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин».

    – Правда, что эти три клуба хотели бы подписать Ломбертса?

    – Мы договорились с клубами, что не я буду называть их имена, но я не могу сказать, что вы неправы.

    – Вы говорили, что «Остенде» может отпустить Ломбертса бесплатно, это как?

    – Не бесплатно, а почти бесплатно.

    – Речь об аренде?

    – Нет, «Остенде» согласится отпустить Николаса за маленькую сумму, к примеру – за 100 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 22:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 мая 2018, 17:52

      за эти деньги наши пердуны из пердива не будут играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:53

      Предложение сделано и пусть клубы ломают голову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 08:48

      За 100 - в российский клуб, в любой другой - бесплатно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 19 мая 2018, 08:40

      Нормальный был защ! Уж по-лучше чем то, что сейчас у бомжей (при всем уважении к Бано)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 19 мая 2018, 07:06

      Пусть возвращается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      Ден71 19 мая 2018, 04:30

      Таких игроков и у нас найдется, да и среди молодежи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 мая 2018, 01:04

      А на фига нам очередной "легионер-дедуля"? Тем более, такой подозрительно дешёвый. Своих воспитывать, наконец, надо! Да, и уж сколько было такого, что отдаём или отпускаем игрока за границу (своего или легионера - неважно), через пару лет, после полировки скамейки запасных, он возвращается никакущим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 00:07

      Коля уже не тот, иначе не стоил бы копейки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 мая 2018, 23:22

      В Краснодар!!!!! Он топ как Гранквист

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 мая 2018, 23:13

      А Спартак спит???

      2
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