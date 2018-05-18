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«Остенде» отпустит Ломбертса в российский клуб за 100 тысяч

18 мая 2018, 22:37
10

Сантуш Верхулст, агент защитника «Остенде» Николаса Ломбертса прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в Россию.

Ранее появилась информация, что на 33-летнего бельгийца претендуют ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин».

– Правда, что эти три клуба хотели бы подписать Ломбертса?

– Мы договорились с клубами, что не я буду называть их имена, но я не могу сказать, что вы неправы.

– Вы говорили, что «Остенде» может отпустить Ломбертса бесплатно, это как?

– Не бесплатно, а почти бесплатно.

– Речь об аренде?

– Нет, «Остенде» согласится отпустить Николаса за маленькую сумму, к примеру – за 100 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Остенде ЦСКА Краснодар Рубин Ломбертс Николас
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1526674382
А Спартак спит???
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KARAT777
1526674974
В Краснодар!!!!! Он топ как Гранквист
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prezent2017
1526677642
Коля уже не тот, иначе не стоил бы копейки.
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multiscan
1526681041
А на фига нам очередной "легионер-дедуля"? Тем более, такой подозрительно дешёвый. Своих воспитывать, наконец, надо! Да, и уж сколько было такого, что отдаём или отпускаем игрока за границу (своего или легионера - неважно), через пару лет, после полировки скамейки запасных, он возвращается никакущим!
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Ден71
1526693455
Таких игроков и у нас найдется, да и среди молодежи
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Sergei26
1526702779
Пусть возвращается
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El_Chori
1526708403
Нормальный был защ! Уж по-лучше чем то, что сейчас у бомжей (при всем уважении к Бано)
Ответить
Бухбух
1526708933
За 100 - в российский клуб, в любой другой - бесплатно.
Ответить
zigbert
1526737986
Предложение сделано и пусть клубы ломают голову.
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KARAT777
1526741555
за эти деньги наши пердуны из пердива не будут играть
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