«Остенде» отпустит Ломбертса в российский клуб за 100 тысяч

Сантуш Верхулст, агент защитника «Остенде» Николаса Ломбертса прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в Россию.

Ранее появилась информация, что на 33-летнего бельгийца претендуют ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин».

– Правда, что эти три клуба хотели бы подписать Ломбертса?

– Мы договорились с клубами, что не я буду называть их имена, но я не могу сказать, что вы неправы.

– Вы говорили, что «Остенде» может отпустить Ломбертса бесплатно, это как?

– Не бесплатно, а почти бесплатно.

– Речь об аренде?

– Нет, «Остенде» согласится отпустить Николаса за маленькую сумму, к примеру – за 100 тысяч евро.