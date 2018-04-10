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    Ломбертс: «Даже если Дзюба хреново играл на тренировке, все равно прикалывался над другими игроками «Зенита»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал нападающего Артему Дзюбу самым веселым футболистом сине-бело-голубых, с которым ему пришлось играть. По словам бельгийца, российский форвард постоянно шутил над товарищами по команде.

    «Игрок «Зенита» с самым крутым чувством юмора? Дзюба! Он постоянно улыбался и смеялся. Даже если он хреново играл на тренировке и забивал один мяч из двадцати, все равно прикалывался над другими. Даже не помню его серьезным, он постоянно всех доставал! Так сильно, что на тренировках все были крайне мотивированы, когда играли против него. Ха-ха! Например, при Виллаш-Боаше за день до матчей мы делились на легионеров и русских и играли друг против друга. Это было самое принципиальное противостояние – никто не хотел уступать!» – сказал Ломбертс.

    Напомним, Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год, после чего перебрался в «Остенде». Дзюба в данный момент играет за тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Sport24

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    10.04.2018 16:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 18:35

      ...это такой защитный прием - прикалываться первым самому, что бы над тобой не прикалывались...тяжелое детство у паренька наверное было, в школе обижали

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:04

      ещё б играл так же искромётно как прикалывается....

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 апреля 2018, 17:22

      Дзюбинатор - хоть и дурачек, но если его грамотно использует тренер, то пользы от него много. Вон мотиватор хороший.

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > FanatSerj 10 апреля 2018, 18:05

      Не Дзюбинатор, а Дзюбиньо )))))

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