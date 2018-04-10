Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ломбертс: «Даже если Дзюба хреново играл на тренировке, все равно прикалывался над другими игроками «Зенита»

Ломбертс: «Даже если Дзюба хреново играл на тренировке, все равно прикалывался над другими игроками «Зенита»

10 апреля 2018, 16:57
4

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал нападающего Артему Дзюбу самым веселым футболистом сине-бело-голубых, с которым ему пришлось играть. По словам бельгийца, российский форвард постоянно шутил над товарищами по команде.

«Игрок «Зенита» с самым крутым чувством юмора? Дзюба! Он постоянно улыбался и смеялся. Даже если он хреново играл на тренировке и забивал один мяч из двадцати, все равно прикалывался над другими. Даже не помню его серьезным, он постоянно всех доставал! Так сильно, что на тренировках все были крайне мотивированы, когда играли против него. Ха-ха! Например, при Виллаш-Боаше за день до матчей мы делились на легионеров и русских и играли друг против друга. Это было самое принципиальное противостояние – никто не хотел уступать!» – сказал Ломбертс.

Напомним, Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год, после чего перебрался в «Остенде». Дзюба в данный момент играет за тульский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дания. Плей-офф Зенит Остенде Арсенал Дзюба Артем Ломбертс Николас
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1523370161
Дзюбинатор - хоть и дурачек, но если его грамотно использует тренер, то пользы от него много. Вон мотиватор хороший.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1523372669
ещё б играл так же искромётно как прикалывается....
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1523374532
...это такой защитный прием - прикалываться первым самому, что бы над тобой не прикалывались...тяжелое детство у паренька наверное было, в школе обижали
Ответить
Главные новости
Экс-форвард ЦСКА, родившийся в России, возглавил гонку бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
4
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
7
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
10
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
11
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+