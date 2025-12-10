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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Нефтчи
Новости
€ 8 млн
Нефтчи - новости команды
Баку
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Сайт:
http://www.neftchifc.com/
Тренер:
Юрий Вернидуб
Состав
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Таблица
Трансляция
«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Динамо Минск» – «Нефтчи»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Трансляция
«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Нефтчи» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
21 июля
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
4
Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера
3 января
31
Фото
Бывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
2025.12.10 14:49
3
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец не позволил Украине победить Азербайджан (1:1)
2025.09.09 20:56
4
Команда Березуцкого вышла в финал Кубка Азербайджана
2025.04.23 23:07
Видео
Березуцкий провел 15-секундную пресс-конференцию в Азербайджане
2025.04.04 02:10
2
«Балтика» отдала в аренду третьего самого дорогого игрока команды
2025.02.10 23:47
1
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Божович: «Алкоголь в России надо запретить»
2024.11.08 15:30
7
Божович оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
2024.11.07 22:00
6
«Спартак» отменил матч с «Нефтчи»
2024.03.23 15:29
5
Трансляция
«Нефтчи» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
2024.03.23 12:30
Заявка «Спартака» на матч с «Нефтчи»
2024.03.22 15:44
2
«Спартак» назначил товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Азербайджана
2024.03.18 13:45
Шишкин: «Божович заставлял игроков развлекаться»
2024.03.14 13:59
Адвокат посоветовал Промесу не лететь в Азербайджан на матч с «Нефтчи»
2024.02.27 15:44
16
Назван иностранный соперник «Спартака» по товарищескому матчу в марте
2024.02.10 19:00
1
Стал известен новый клуб Божовича
2023.12.24 19:32
3
Мирзов раскрыл подробности конфликта с Юраном в «Химках»
2023.12.21 11:23
Экс-президент «Зенита» – о матче с «Нефтчи»: «Игроки вышли никакие»
2023.11.19 18:42
2
Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи»
2023.11.19 12:15
1
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл «Нефтчи» (1:2), за команду из Баку дубль сделал экс-спартаковец
2023.11.18 22:17
24
«Спартак» рассчитывает сыграть с «Нефтчи» в Баку в 2024 году
2023.10.23 09:25
2
«Зенит» через месяц вновь проведет товарищеский матч за рубежом
2023.10.18 21:40
Защитник «Спартака» летом отказал «Нефтчи»
2023.10.11 13:46
2
1
2
3
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