- 18 июля 2022
- 16:07 В «Нефтчи» отреагировали на информацию о переговорах с Дзюбой 2
- 4 июля 2022
- 07:53 Вице-чемпион Азербайджана бесплатно подписал экс-защитника «Локомотива» Кверквелию
- 9 июня 2022
- 07:58 «Нефтчи» выбирает между Гончаренко и Вернидубом (Azerisport) 1
- 31 мая 2022
- 21:34 Гончаренко ведет переговоры с «Нефтчи» 2
- 3 января 2022
- 19:29 «Нефтчи» интересуется полузащитником «Уфы» Фищенко
- 21 июля 2021
- 23:55 Лига чемпионов. Дубль Гетце помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Кайрат» победил «Црвену Звезду» 4
- 30 июня 2021
- 06:34 Видео Махмудов: «Всегда вспоминаю «Спартак» только с хорошей стороны. Жаль, что не заиграл, но ничего» 1
- 06:13 Игнатов – о поражении от «Нефтчи»: «Спартак» будет работать, чтобы потом спокойно обыгрывать такие команды» 17
- 29 июня 2021
- 20:22 Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Витории 30
- 17:27 Фото Ещенко, Мирзов, Мелкадзе – в старте «Спартака» на дебютный матч Витории против «Нефтчи» 6
- 15 марта 2021
- 16:23 Хонда перешел в клуб из Азербайджана. Это его десятая страна в карьере
- 15 января 2021
- 12:38 «Чемпионат»: тренер вратарей сборной Азербайджана может заменить Овчинникова в ЦСКА 7
- 8 августа 2019
- 08:24 Клубы РПЛ всухую проиграли все три еврокубковых матча этого сезона 15
- 2 августа 2019
- 11:54 «Нефтчи»: «Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году» 5
- 09:05 Левашов: «Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались» 9
- 08:06 Форвард «Нефтчи» Алиев: «Мы ответили тем из России, кто ждал, что дальше пройдет «Арсенал» 18
- 00:57 «Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ 4
- 1 августа 2019
- 22:59 Черевченко: «Нефтчи» заслужил эту победу. Беру всю вину за поражение на себя» 16
- 22:33 Российский клуб впервые вылетел от азербайджанского в еврокубках 6
- 21:53 Лига Европы. «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из турнира 124
- 19:18 Комбаров, Ткачев и Луценко – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Нефтчи» 2