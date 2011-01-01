Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Нефтчи
Результаты
€ 8 млн
Нефтчи - результаты матчей
Баку
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Сайт:
http://www.neftchifc.com/
Тренер:
Юрий Вернидуб
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Азербайджан. Премьер-лига. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Азербайджан. Премьер-лига. 2025/2026
Азербайджан. Кубок. 2024/2025
Азербайджан. Премьер-лига. 2024/2025
Азербайджан. Премьер-лига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Кубок PARI Премьер. 2023
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Лига Чемпионов. 2011/2012
Кубок Содружества. 2011
11.09 | 15:30
Имишли
2 : 3
Нефтчи
05.09 | 19:30
Нефтчи
4 : 1
Шафа
30.08 | 19:15
Зиря
1 : 0
Нефтчи
23.08 | 19:45
Нефтчи
5 : 0
Араз-Нахичевань
16.08 | 18:00
Сумгаит
1 : 3
Нефтчи
Главные новости
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
10
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+