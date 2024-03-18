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    • «Спартак» назначил товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Азербайджана

    «Спартак» назначил товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Азербайджана

    «Спартак» в конце этой недели сыграет с «Нефтчи».

    Товарищеский матч состоится в Баку в субботу, 23 марта. Начало – в 17:00 мск.

    «Красно-белые отправятся в Азербайджан в рамках ответного визита. Напомним: летом прошлого года наша команда принимала «Нефтчи» в Москве, а между клубами был подписан двухлетний меморандум о спортивном сотрудничестве», – говорится в публикации «Спартака».

    • «Нефтчи» – бронзовый призер чемпионата Азербайджана.
    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 20 туров.
    • Летом «Спартак» победил «Нефтчи» со счетом 2:0.

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    Источник: сайт «Спартака»

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