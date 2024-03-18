«Спартак» назначил товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Азербайджана

«Спартак» в конце этой недели сыграет с «Нефтчи».

Товарищеский матч состоится в Баку в субботу, 23 марта. Начало – в 17:00 мск.

«Красно-белые отправятся в Азербайджан в рамках ответного визита. Напомним: летом прошлого года наша команда принимала «Нефтчи» в Москве, а между клубами был подписан двухлетний меморандум о спортивном сотрудничестве», – говорится в публикации «Спартака».