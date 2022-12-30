- 12 января
- 21:46 Сборная Марокко снялась с чемпионата африканских наций 9
- 20:20 5 вратарей номинированы на звание лучшего в 2022 году по версии ФИФА 5
- 19:49 Названы 5 кандидатов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА 3
- 11 января
- 09:06 «Наполи» близок к покупке форварда сборной Марокко 1
- 30 декабря 2022
- 17:20 «Двух мнений быть не может». Орлов назвал главное футбольное открытие 2022 года 3
- 29 декабря 2022
- 14:33 «Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» защитника сборной Марокко 4
- 24 декабря 2022
- 15:26 Черчесов рассказал, что общего у матча Испании с Марокко на ЧМ-2022 и с Россией на ЧМ-2018
- 13:26 Черчесов назвал главное открытие ЧМ-2022
- 22 декабря 2022
- 09:24 Титов назвал главные открытия ЧМ-2022
- 21 декабря 2022
- 20:18 Сборная Марокко отправит все призовые за ЧМ-2022 на благотворительность 3
- 08:07 Фото Тысячи марокканцев встретили сборную с ЧМ-2022 2
- 01:52 Семин назвал две сборные, которые удивили его на ЧМ-2022
- 20 декабря 2022
- 11:55 Хаджи: «Сборная Марокко закошмарила французов. Покидаем Катар с высоко поднятой головой»
- 19 декабря 2022
- 18:52 Кержаков назвал главную команду-открытие ЧМ-2022 1
- 15:09 Фото Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta 3
- 14:23 Фото Стала известна символическая сборная ЧМ-2022 от WhoScored. В ней только один аргентинец 8
- 12:44 Фото Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe 7
- 18 декабря 2022
- 16:26 Непомнящий рассказал, чем его поразила сборная Марокко на ЧМ-2022
- 15:16 Фото Перишич дал комментарий после завоевания бронзы ЧМ-2022
- 13:00 Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления
- 10:34 Ловрен после матча с Марокко назвал журналистку стервой 10
- 09:11 «Фантастические ощущения». Ловрен – о бронзе ЧМ-2022
- 07:14 Ловрен устроил скандал с журналистами после завоевания бронзы ЧМ-2022 12
- 06:34 Мостовой: «За Марокко обидно. 4-е место или 8-е – никакой разницы» 1
- 05:34 Видео «Самый ценный в карьере». Оршич – о голе в ворота Марокко на ЧМ-2022