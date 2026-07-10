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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Марокко
Новости
Новости сборной Марокко по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://frmf.ma/
Тренер:
Мохамед Уаби
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Таблица
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 11-12 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11 июля
Реакция Макрона на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
10 июля
2
Мбаппе объяснил, почему Франция пока не самая сильная команда на ЧМ
10 июля
1
Видео
Полицейский пострадал в Лондоне во время беспорядков с участием фанатов Марокко
10 июля
4
Чемпионат мира 2026, 10 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
10 июля
Дембеле рассказал, как забил гол Марокко с помощью указания Мбаппе
10 июля
1
Мбаппе тремя словами оценил выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
10 июля
4
Тренер Марокко назвал спорный эпизод в судействе матча с Францией
10 июля
2
Дешам оценил выход Франции в полуфинал ЧМ-2026
10 июля
1
Мбаппе рассказал о травме, из-за которой его заменили в матче с Марокко
10 июля
Мбаппе потребовал замену в матче ЧМ-2026 против Марокко
10 июля
1
ЧМ-2026. Франция прошла Марокко в 1/4 финала (2:0), у Мбаппе 1+1
10 июля
26
Мбаппе не реализовал пенальти в 1/4 финала ЧМ-2026
9 июля
1
Трансляция
Франция – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026
9 июля
Чемпионат мира 2026, 9 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
9 июля
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/8 финала
9 июля
1
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
8 июля
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
8 июля
19
Где смотреть матч Франция – Марокко: во сколько прямая трансляция 9 июля 2026
8 июля
Франция – Марокко: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026
8 июля
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
8 июля
19
Определились три пары 1/4 финала ЧМ-2026
7 июля
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Известны две пары 1/4 финала ЧМ-2026
6 июля
2
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
В сборной Франции хотят обжаловать желтую карточку Олисе на ЧМ-2026
5 июля
2
1
2
3
4
5
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