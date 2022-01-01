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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Марокко
Состав
Состав сборной Марокко по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://frmf.ma/
Тренер:
Мохамед Уаби
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Буну Я.
Аль-Хиляль
Вра
35
€ 3 млн
26
Салах-Эддин А.
ПСВ
Защ
24
€ 12 млн
14
Диоп И.
Ипсвич Таун
Защ
29
€ 8 млн
3
Мазрауи Н.
Манчестер Юнайтед
Защ
28
€ 18 млн
2
Хакими А.
ПСЖ
Защ
27
€ 80 млн
24
Эль-Айнауи Н.
РБ Лейпциг
Пол
25
€ 23 млн
8
Унаи А.
Панатинаикос
Пол
26
€ 10 млн
6
Буадди А.
Манчестер Сити
Пол
18
€ 50 млн
23
Эль-Ханнус Б.
Штутгарт
Пол
22
€ 35 млн
10
Диас Б.
Реал
Пол
27
€ 35 млн
7
Тальби Ш.
Сандерленд
Нап
21
€ 25 млн
12
Моанд М.
РС Беркан
Вра
37
€ 0.6 млн
22
Таньяути А.
ФАР Рабат
Вра
30
€ 1 млн
19
Беламмари Ю.
Аль-Ахли
Защ
27
€ 1.2 млн
5
Саадан М.
Аль-Фат
Защ
34
€ 0.4 млн
25
Аляль Р.
Венеция
Защ
23
€ 5 млн
18
Рияд Ш.
Кристал Пэлас
Защ
23
€ 15 млн
13
Эль Уахди З.
Гамбург
Защ
24
€ 17 млн
15
Эль-Мурабе С.
Страсбур
Пол
20
€ 22 млн
4
Амрабат С.
Аякс
Пол
30
€ 10 млн
11
Сайбари И.
Бавария
Пол
25
€ 40 млн
9
Рахими С.
Аль-Айн
Нап
30
€ 6 млн
16
Яссин Ж.
Страсбур
Нап
20
€ 12 млн
21
Амаимуни-Эшгуяб А.
Айнтрахт
Нап
21
€ 10 млн
17
Сбаи А.
Анжер
Нап
25
€ 4 млн
20
Эль-Кааби А.
Олимпиакос
Нап
33
€ 4.5 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
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