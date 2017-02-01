-
-
19.01.2017 12:00До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.44
-
-
20.10.2016 14:30Аршавин второй раз стал игроком месяца в Казахстане. Однако и Шава, и его партнер по «Зениту» Тимощук уехали доигрывать. Блог Vanity fair – о легионерах, рассматривавших Россию как трамплин в Европу, а вместо этого уехавших ещё дальше на Восток.3
-
-
-
23.05.2016 22:06
-
12.05.2016 12:00«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 28-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Артем Борисов.8
-
03.04.2016 19:50«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 22-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Александр Карамышев.4
-
25.03.2016 15:538
-
-
-
26.01.2016 16:10«Спартак» нуждается в обновлении линии нападения. На место Юры Мовсисяна, уехавшего в МЛС, сватают Лоика Реми из «Челси». Блог «Штрафная площадь» предлагает более реальные альтернативы, которые могут быть интересны в условиях финансового кризиса.8
-
-