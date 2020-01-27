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27.11.2016 13:45Заключительный тур ФНЛ перед зимними каникулами получился ярким. О едва не упустившем победу «Тосно», прощании «Луча» с Передней и конфликте Газзаева с болельщиками – в обзоре 24 тура от «Бомбардира».1
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20.11.2016 21:00«Спартак» впервые за 16 лет выиграл первый круг РФПЛ. Дзагоев поможет ЦСКА в матче против «Байера». Дайджест событий дня«Манчестер Сити» готов купить Лионеля Месси за 230 миллионов. Алан Дзагоев восстановился от травмы и сыграет против «Байера». «Спартак» впервые с 2000 года завершил первый круг лидером РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.6
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14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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28.10.2016 21:00Фаны «Зенита» написали петицию против Лодыгина. Погребняк получает 140 миллионов в год. Дайджест событий дняСудье матча «Анжи» – «Зенит» поставили низкую оценку. Романцев отверг возможность пообщаться с Каррерой. Промес, Зе Луиш и Глушаков по-прежнему не готовы к дерби. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14
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27.10.2016 20:00«Кокорин и Мамаев? У нашего поколения отсутствует воспитание». Интервью вратаря, который знает 6 языковГолкипер «Мордовии» Илья Чебану поиграл в разных странах и выучил шесть языков. В интервью Александру Плеханову он рассказал о крутой банде в «Томи», беседах с Курбаном Бердыевым и том, что нужно хотя бы начать карьеру, чтобы ее закончить.2
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10.10.2016 10:00«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛШок Дениса Вамбольта, протесты болельщиков «Нефтехимика» против своего тренера, глубокий кризис «Волгаря» и нападки Давыдова в сторону «Тосно» – в обзоре 16 тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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03.10.2016 11:15Обвинения Тихонова в адрес арбитра и краснодарских агрономов, подарок игрокам «Динамо» от Уилкшира, готовящаяся отставка в «Сибири» и ссора в раздевалке «Зенита-2» – в обзоре 15-го тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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12.09.2016 10:00О великолепном дебюте Талалаева, мужиках из Владивостока, тактических подвигах Александра Григоряна и радостном после поражения тренере из «Мордовии» – в обзоре 12-го тура ФНЛ от «Бомбардира».3