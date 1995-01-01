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    Мордовия - состав

    Город Саранск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-mordovia.ru
    Стадион Мордовия Арена
    Тренер Марат Мустафин
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    33 Шебанов Денис Россия Вра 33 1 0 0 1 0 € 0.175 млн.
    19 Юсупов Радик Россия Защ 31 1 0 0 0 0 -
    57 Навлетов Руслан Россия Защ 29 1 0 0 6 0 € 0.15 млн.
    11 Ермаков Александр Россия Нап 21 1 0 0 1 0 € 0.125 млн.
    18 Сухарев Сергей Россия Защ 36 - - - - - € 0.15 млн.
    22 Кот Игорь Россия Вра 42 - - - - - -
    25 Чебану Илья Молдова Россия Вра 36 - - - - - -
    77 Малолетков Ярослав Россия Вра 26 - - - - - -
    5 Деревягин Павел Россия Защ 27 - - - - - -
    88 Иванов Алексей Россия Пол 41 - - - - - -
    34 Сабитов Ренат Россия Пол 37 - - - - - -
    94 Захарченко Станислав Россия Пол 29 - - - - - -
    Всего игроков: 12, из них вратарей: 4, защитников: 4, полузащитников: 3, нападающих: 1
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