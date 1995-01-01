Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|33
|Шебанов Денис
|Вра
|33
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 0.175 млн.
|19
|Юсупов Радик
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|57
|Навлетов Руслан
|Защ
|29
|1
|0
|0
|6
|0
|€ 0.15 млн.
|11
|Ермаков Александр
|Нап
|21
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 0.125 млн.
|18
|Сухарев Сергей
|Защ
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|22
|Кот Игорь
|Вра
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Чебану Илья
|Вра
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Малолетков Ярослав
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Деревягин Павел
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|88
|Иванов Алексей
|Пол
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Сабитов Ренат
|Пол
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|94
|Захарченко Станислав
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 12, из них вратарей: 4, защитников: 4, полузащитников: 3, нападающих: 1