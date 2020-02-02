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27.01.2017 09:00Когда-то Ньянга носила на руках вся Франция, его талант в «Кане» ценился выше Зидана. Но вингер не выдержал испытание медными трубами, пустив всю энергию на приключения и ночные клубы. «Бомбардир» рассказывает историю скандалиста «Милана», который обещал не смотреть на Балотелли, но живет именно по его судьбе.9
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30.09.2016 13:00Самобытный президент «Монпелье» Луи Николлен устроил разнос своей селекционной службе. Три года скауты не могут найти достойного игрока обороны. «Бомбардир» собрал семь русских защитников и отправил письмо в клуб.16
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23.10.2015 08:44Виторино Хилтон: «Это ненормально, что фанаты «Марселя» так быстро забыли все хорошее про Вальбуэна»Защитник «Монпелье» Виторино Хилтон - легенда французского футбола, двукратный чемпион Лиги 1. В эксклюзивном интервью для «Бомбардира» бразилец рассказал об особенностях чемпионата Франции, президенте с перекрашенными волосами и стиле работы экс-тренера «Алании».1