​«Мы воспитали Зидана, но таких феноменов у нас еще не было!». Как Ньянг повторяет путь Балотелли

Когда-то Ньянга носила на руках вся Франция, его талант в «Кане» ценился выше Зидана. Но вингер не выдержал испытание медными трубами, пустив всю энергию на приключения и ночные клубы. «Бомбардир» рассказывает историю скандалиста «Милана», который обещал не смотреть на Балотелли, но живет именно по его судьбе.

Ньянг считался суперталантом, но едва не испортил себе карьеру бесконечными гулянками. Теперь форвард «Милана» повзрослел, о чем все вокруг и говорят, но при этом Ньянг еще и начал забивать, став лучшим во время известного предсезонного турнира. Однако в первой половине сезона на форварда ополчились даже собственные фанаты, что подтолкнуло руководство клуба к расставанию с игроком. Теперь француз может снова начать кутить.

29 мая 2011 года стало для скромного «Кана» моментом истины. Перед последним туром бретонцы имели 45 очков, опережая шедший в зоне вылета «Монако» на один балл. Команды вышли на поле, напряжение достигло своего пика. Опытнейший голкипер Алексис Тебо нервно растирал перчатки; форвард Йоан Молло постоянно поправлял уже начавшие редеть волосы. На их фоне темнокожий футболист под №9 выглядел эталоном спокойствия. На 45-й минуте малоизвестный африканец получил мяч, на скорости обогнал всех защитников «Марселя» и хладнокровно установил ничейный счет! 2:2, в Лигу 2 вылетело «Монако»! Вся Бретань распевала фамилию автора спасительного гола. Журналисты и болельщики тут же принялись наводить справки. Малоизвестным африканцем оказался некий М'Байе Ньянг.

«Ему всего 16 лет, а он уже забил три гола за «Кан». Мы гордимся тем, что воспитали Зидана, но таких феноменов как Ньянг, у нас никогда не было!» – бравурно заявил наставник молодежной команды Филипп Танкарт. Как и подобает в таких случаях, каждый шаг Ньянга стал достоянием СМИ. Количество розданных интервью за лето 2011-го увеличилось в разы, а самого футболиста стали величать «Новым Балотелли». «Не сравнивайте меня с Марио! Я совершенно другой по манере игры и поведению вне поля», – открещивался от сходства Ньянг. Через некоторое время над этими словами будет смеяться вся Франция.

В ноябре 2012-го молодежной сборной предстояло сыграть стыковой матч за право поехать на Евро-13. В соперниках – сборная Норвегии. Ньянг лишь усмехнулся и предложил партнерам по команде закатить славную вечеринку с сауной и всеми сопутствующими атрибутами. На следующий день М'Байе и его партнеры ходили по полю с пустыми глазами. 3:5, сборная Франции опозорилась на всю страну и не поехала на Евро-13.

Страна принялась сочувствовать молодежке, пока в один момент не вскрылись подробности вечеринки. «Вся страна хотела увидеть вас на молодежном Евро, но вы опозорились. Теперь понятно, почему. Ньянг и его друзья не просто глупцы – это настоящие сволочи! Жаль, я не его отец, иначе как следует отпорол бы ремнем», – легендарный Ги Ру был по-настоящему безжалостен.

К тому времени М'Байе уже числился игроком «Милана». В стане «россонери» вечеринка Ньянга вызвала еще больший переполох. «Ньянг очернил репутацию «Милана», однако пока мы делаем скидку на его возраст. М'Байе 17 лет, и очевидно, он просто не понимает, что творит», – заявил Галлиани. Игроку все было нипочем. В похожей ситуации Кокорин и Мамаев принесли извинения. «Я живу так, как считаю нужным и не обращаю ни на кого внимания. В этом моя сила!» – вот так выглядели «извинения» Ньянга после норвежского конфуза.

«М'Байе – это новый Тьерри Анри!» – заявил президент «Милана» Сильвио Берлускони. Общественность же не унималась и с утроенной силой принялась сравнивать скандального Ньянга с Балотелли. Благо с каждым годом звездная болезнь все глубже поражала организм вингера. Наставник «Милана» Аллегри вводил М'Байе в состав постепенно – игрок же хотел всего и сразу. «Мне просто нужно игровое время. Это все вина сукина сына Аллегри!» – 4 января 2014-го Twitter дрогнул от откровений Ньянга. Вингер попытался оправдаться «новогодним похмельем», но Массимилиано оказался не дурачком. До громкой отставки Аллегри оставалось две недели, однако «спихнуть» Ньянга в «Монпелье» тренер все же успел.

Итальянские и французские СМИ объединились в попытках «научить жизни» француза. Тот лишь смеялся им в лицо.

Горожане Монпелье потеряли дар речи, когда увидели рассекающее под 200 км/ч «Феррари». М'Байе Ньянг славно погулял ночью и проспал тренировку. Игрок почти успел, но на последнем повороте перед базой не справился с управлением и врезался в дерево. Уже вечером футболист давал интервью. «Это не моя машина! Меня недавно лишили прав за вождение в алкогольном опьянении, и тот опыт многому научил меня», – с правдоподобным лицом говорил Ньянг. Его новые партнеры по команде в этот момент громко захлебывались в истерическом хохоте. В ФК «Монпелье» у Ньянга не получилось. Ему было плевать: алкоголь вкусный, машина быстрая, жизнь – прекрасная!

С тех пор М'Байе поучаствовал в трех крупных авариях, разбил два «Феррари», получил микротравму, прыгая с крыши в бассейн, и побывал на десятках пенных вечеринок. Но времена меняются, а с ними – и люди. «Где-то внутри себя я почувствовал, что повзрослел. После недавних выходок люди думали, что я идиот. Прошло некоторое время, и я уже не чувствую потребности повеселиться. Теперь главное место в моей жизни занял футбол и «Милан», – заявил в конце августа 21-летний Ньянг.

В межсезонье «Милан» стал одной из самых результативных команд Италии, а сам М'Байе – лучшим игроком предсезонного «Трофео ТИМ». М'Байе удалось не пропить свою скорость: он по-прежнему играючи убегает от любого соперника на широком шаге. «Вместе с этим, Ньянг стал гораздо взрослее, что ощущается в общении со СМИ. Он стал лучше реализовывать голевые моменты и более ответственно подходить к делу. Мы ждем, что при Монтелле наш вингер наконец-то станет суперзвездой Серии А», – поделился мнением журналист milannews.it Эмилиано Куппоне. Ожидания не оправдались.

«Хотел бы стать капитаном «Милана», – рассуждал Ньянг в ноябре. Почти в это же время случились два нереализованных пенальти подряд, лишившие миланцев важных очков. Всего три гола и три голевых паса на счету француза в матчах Серии А нынешнего сезона. В нем разочаровался не только Монтелла. Болельщики «Милана» открыто смеялись над форвардом, что подтолкнуло руководство клуба к расставанию с игроком. «Уотфорд», покупающий всех подряд, согласился арендовать футболиста за 750 тысяч евро. Если форвард забьет 10 голов в АПЛ, то «Уотфорд» обязан выкупить его за 18 миллионов евро. В карьере Ньянга начинается новый этап карьеры, а его переход в Англию очень похож на трансфер Балотелли из «Милана» в «Ливерпуль».