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05.05.2017 21:15Луческу считает, что судьи украли у «Зенита» восемь очков. Бэйл может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Гиггз возглавит клуб АПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.18
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11.02.2017 12:00«Я – девчонка, которая никогда не играла в футбол». Почему Лукаку не хочет становиться великим игрокомВ 16 лет Ромелу Лукаку дебютировал в сборной Бельгии, через год снявшись в реалити-шоу. Топ-клубы готовили мешки денег, а «Андерлехт» представлял его будущей звездой. Лукаку слепо хотел в Англию, где пока так и не смог подняться выше уровня клуба-середняка. «Бомбардир» рассказывает, как забивной бельгийский вундеркинд перестал бороться за мечту, убив возможность превратиться в великого футболиста.6
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08.01.2017 16:00В первых числах января состоялись пять сделок, прошедших мимо взоров болельщиков. Но в дальнейшем эти переходы окажутся куда важнее многомилионных трансферов звезд. «Бомбардир» рассказывает об этих удивительных трансферах.3
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04.01.2017 18:00Зимнее трансферное окно – возможность исправить оплошности летней кампании, найти замену травмированным или усиление для решения конкретной задачи. Но и большой риск потратить деньги впустую, что и подтверждают 11 трансферов, выделенных «Бомбардиром» в числе худших зимних покупок.3
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26.11.2016 23:00В Интернете можно купить медаль Андрея Аршавина. Клубы АПЛ поддержали акцию «Радужные шнурки». Лео Месси рассказал, зачем он изменил имидж. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.26
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06.11.2016 14:30«Мидлсбро» увез ничью с «Этихад Стэдиум» и продолжил всех удивлять, ведь совсем недавно команда Айтора Каранки провернула тот же фокус с «Арсеналом». «Бомбардир» уверен, что теперь никакая борьба за выживание «Боро» не грозит.4
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