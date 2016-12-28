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    • Цифра дня. Ибрагимович может обойти Месси и стать лучшим форвардом 2016 года

    Цифра дня. Ибрагимович может обойти Месси и стать лучшим форвардом 2016 года


    4.8
    Голосов: 5
    28.12.2016 14:00
    В преклонный для форварда возраст Златан Ибрагимович забивает как Месси. «Бомбардир» объясняет, почему новогодний матч против «Мидлсбро» станет для Ибры событием года.

    Парижская икона переехала в пасмурный Манчестер, но и там засверкала во всю мощь. Очередной раз выиграв с «ПСЖ» все наскучившие домашние трофеи и вдоволь поунижав защиту тамошних соперников, Златан Ибрагимович перебрался к Жозе Моуринью в экспериментальный «МЮ».

    Манкунианцы, пока встраивали свои гигантские приобретения, предсказуемо отстали от лидера на оглушительные 13 очков. Впрочем, Ибру страдания Жозе совершенно не касались – в списке лучших бомбардиров с 12 мячами он уступает лишь феноменальному в этом сезоне Диего Косте, да и то всего на один гол. Интересно другое. А именно то, что за весь календарный год его результативность достигла результата Лионеля Месси.

    Когда в Якутске только-только наступит 2017-й год, а во Владивостоке уже отгуляют первый час, Златан ступит на «Олд Траффорд», чтобы сделать заветный дубль. Матч «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» начнется в 18:00 по Москве. Отличная интрига для тех, кого раздражает новогодний телевизор.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Skysports
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 29 декабря 2016, 13:53

      Давай, Златан...вопреки всем стереотипам...!!!

      0
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      Рейтинг: +1731

      Benifacto 28 декабря 2016, 18:06

      главное что Месси в 35 такого несмогет

      1
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      Рейтинг: +35

      Симбир 28 декабря 2016, 18:00

      Златан - МОЩЬ! И в футболе звезда и в журналистике блеснул. " Я - Златан" читается на одном дыхании.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Строитель2104 28 декабря 2016, 15:39

      буду болеть за ИБРУ!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 28 декабря 2016, 15:32

      Во как у нас 11 вечера будет когда аатч начнется сядем старый проводим после первого мходим постреляем встретим новый и как раз второй начнется ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 28 декабря 2016, 15:17

      ну если быть честным то у месси и матчей меньше

      1
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > ЧуСа 21 28 декабря 2016, 15:33

      А что в ЧИ команд что ли меньше?

      1
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      Рейтинг: +73

      Фесс > ЧуСа 21 28 декабря 2016, 18:30

      Месси и годков поменьше и команда постабильнее.

      Ибра просто огромный молодец. Настоящий лидер. И был им везде, где играл.

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 28 декабря 2016, 14:39

      Миссия выполнима. Мидлсбро СЕЙЧАС весьма подходящий соперник.

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 28 декабря 2016, 14:05

      значит будем болеть не только за МЮ но и за дубль Ибры

      4
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