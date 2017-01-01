Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
20
2
18
26
10
7
2
1
23
7
16
23
10
4
2
4
11
10
1
14
10
2
4
4
8
10
-2
10
10
2
3
5
9
14
-5
9
10
0
1
9
5
33
-28
1
Группа B
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
21
3
18
24
10
7
1
2
15
6
9
22
10
3
4
3
8
7
1
13
10
1
5
4
6
10
-4
8
10
1
4
5
4
13
-9
7
10
0
5
5
3
18
-15
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
3
1
17
6
11
21
10
4
5
1
15
8
7
17
10
5
2
3
12
11
1
17
10
3
2
5
5
9
-4
11
10
2
3
5
6
14
-8
9
10
0
5
5
5
12
-7
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
16
8
8
23
10
5
4
1
17
5
12
19
10
4
4
2
12
10
2
16
10
2
6
2
9
8
1
12
10
1
3
6
7
17
-10
6
10
0
3
7
6
19
-13
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
8
0
0
22
2
20
24
7
4
0
3
8
10
-2
12
7
2
1
4
3
7
-4
7
7
2
0
5
7
10
-3
6
5
0
1
4
4
15
-11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа F
2
3
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
25
0
25
26
10
8
1
1
22
9
13
25
10
4
1
5
26
17
9
13
10
3
3
4
18
14
4
12
10
3
1
6
13
13
0
10
10
0
0
10
1
52
-51
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
23
7
16
25
10
6
0
4
14
9
5
18
10
6
0
4
14
17
-3
18
10
4
3
3
11
8
3
15
10
3
1
6
12
15
-3
10
10
0
1
9
1
19
-18
1
Группа H
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
22
0
22
28
10
5
2
3
10
9
1
17
10
4
1
5
11
10
1
13
10
3
3
4
10
12
-2
12
10
3
3
4
10
11
-1
12
10
1
0
9
5
26
-21
3
Группа I
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
25
6
19
25
10
6
1
3
17
12
5
19
10
5
3
2
17
6
11
18
10
5
0
5
12
13
-1
15
10
2
2
6
11
26
-15
8
10
0
1
9
5
24
-19
1
Группа 1
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
12
1
11
15
5
3
2
0
10
4
6
11
5
3
0
2
7
5
2
9
5
2
1
2
7
6
1
7
5
1
3
1
5
4
1
6
5
0
1
4
2
13
-11
1
Группа 2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
12
1
11
13
5
4
0
1
7
3
4
12
5
1
4
0
3
2
1
7
5
1
3
1
5
4
1
6
5
1
1
3
2
5
-3
4
5
0
2
3
1
12
-11
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
3
8
13
5
4
0
1
8
3
5
12
5
2
3
0
8
3
5
9
5
1
2
2
3
4
-1
5
5
1
1
3
2
6
-4
4
5
0
3
2
3
6
-3
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
6
0
6
13
5
4
1
0
13
2
11
13
5
2
3
0
9
6
3
9
5
2
1
2
6
5
1
7
5
1
2
2
2
5
-3
5
5
0
3
2
5
8
-3
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
10
1
9
12
4
2
0
2
6
5
1
6
4
1
0
3
4
6
-2
3
2
0
1
1
1
7
-6
1
3
0
0
3
0
4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
2
3
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
0
15
15
5
4
1
0
10
3
7
13
5
2
1
2
12
9
3
7
5
2
0
3
9
6
3
6
5
1
2
2
8
6
2
5
5
0
0
5
1
26
-25
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
2
7
12
5
4
0
1
13
5
8
12
5
3
0
2
8
6
2
9
5
2
0
3
6
7
-1
6
5
1
3
1
4
4
0
6
5
0
0
5
0
11
-11
0
Группа 8
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
13
0
13
15
5
3
1
1
5
2
3
10
5
2
1
2
8
5
3
7
5
2
0
3
5
5
0
6
5
1
3
1
6
4
2
6
5
1
0
4
3
12
-9
3
Группа 9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
14
3
11
15
5
3
1
1
7
5
2
10
5
3
1
1
12
5
7
10
5
3
0
2
7
7
0
9
5
1
1
3
2
11
-9
4
5
0
1
4
3
11
-8
1
Группа 1
2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
13
3
10
12
5
3
2
0
8
1
7
11
5
1
2
2
4
5
-1
5
5
1
1
3
3
6
-3
4
5
0
2
3
2
8
-6
2
5
0
0
5
3
20
-17
0
Группа 2
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
9
2
7
11
5
3
1
1
8
3
5
10
5
2
0
3
5
5
0
6
5
0
3
2
2
8
-6
3
5
0
3
2
2
6
-4
3
5
0
2
3
1
6
-5
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
6
3
3
8
5
2
2
1
7
5
2
8
5
2
0
3
2
5
-3
6
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
0
2
3
2
6
-4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
10
8
2
10
5
2
1
2
3
4
-1
7
5
1
3
1
4
3
1
6
5
0
5
0
3
3
0
5
5
0
1
4
5
12
-7
1
5
0
0
5
1
11
-10
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
12
1
11
12
4
2
1
1
3
3
0
7
3
2
0
1
2
5
-3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
3
8
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
1
3
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
12
6
6
12
5
3
2
0
10
0
10
11
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
0
3
14
8
6
6
5
1
1
3
4
7
-3
4
5
0
0
5
0
26
-26
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
10
2
8
13
5
3
0
2
7
4
3
9
5
3
0
2
6
11
-5
9
5
2
0
3
5
7
-2
6
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
0
1
4
1
8
-7
1
Группа 8
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
0
9
13
5
2
1
2
5
7
-2
7
5
1
3
1
5
7
-2
6
5
2
0
3
3
5
-2
6
5
2
0
3
4
7
-3
6
5
0
0
5
2
14
-12
0
Группа 9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
11
3
8
10
5
3
0
2
10
7
3
9
5
2
2
1
5
1
4
8
5
2
0
3
5
6
-1
6
5
1
1
3
9
15
-6
4
5
0
0
5
2
13
-11
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире