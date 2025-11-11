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Товарищеские матчи. Сборные
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Мавритания
Новости
Новости сборной Мавритании по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.ffrim.org/
Тренер:
Ариц Лопес Гарай
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
28 марта
1
Аргентина – Мавритания: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.55
27 марта
Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.11 10:31
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
2024.01.25 08:16
Фото
На Кубке Африки сыграл АК-47
2024.01.16 22:10
2
Кубок Африки. Мали и Гамбия пробились в 1/8 финала
2022.01.20 23:59
Кубок Африки. Гамбия в своем первом матче в истории турнира победила Мавританию
2022.01.12 21:39
Перед матчем Мавритания – Гамбия вместо гимна мавританцев трижды включили другую песню
2022.01.12 20:36
1
Мавритания – Гамбия: гамбийцы впервые за свою 60-летнюю историю сыграют на Кубке Африки
2022.01.12 10:32
Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-офф
2019.07.02 23:52
Кубок Африки. Камерун сыграл вничью с Ганой и другие результаты
2019.06.30 01:00
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