- 10 февраля
- 08:38 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции 1
- 2 января
- 12:56 Фанаты «Ланса» устроили Мбаппе овацию перед матчем с «ПСЖ» 2
- 10:20 «ПСЖ» потерпел первое поражение при тренере Гальтье 1
- 26 декабря 2022
- 09:53 Хвича, Месси и Холанд – в символической сборной первой части сезона в Европе от Goal
- 3 октября 2022
- 09:55 Впервые в истории чемпионата Франции 3 команды ни разу не проиграли в 9 турах
- 10 сентября 2022
- 00:33 Лига 1. «Ланс» вышел на первое место
- 24 августа 2022
- 18:28 В «Лансе» отреагировали на переговоры форварда Ганаго со «Спартаком» 4
- 14:36 Агент Ганаго прокомментировал новость о договоренности камерунца со «Спартаком» 4
- 13:50 «Спартак» согласовал контракт с форвардом «Ланса» Ганаго 6
- 20 августа 2022
- 19:54 Лига 1. «Ланс» в гостях разгромил «Монако», Головин вышел на замену во втором тайме
- 19 августа 2022
- 10:29 Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго 7
- 24 июля 2022
- 00:09 Товарищеские матчи. «Монако» без Головина уступил «Порту», «Интер» проиграл «Лансу»
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- 08:14 «Марсель» объявил о трех трансферах
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- 23:28 Фото «Кристал Пэлас» заплатил более 20 миллионов за малийского опорника
- 20 июня 2022
- 09:09 29-летний защитник «Ланса» Клосс заинтересовал «Челси» и «Атлетико»
- 22 мая 2022
- 00:03 Лига 1. «Монако» на 96-й минуте упустил прямую путевку в ЛЧ, Головин отыграл 58 минут; «ПСЖ» разгромил «Метц», у Мбаппе хет-трик 5
- 14 мая 2022
- 09:57 Вратарь «Ланса» Лека едва не подрался с тренером и сломал палец, выбив дверь в раздевалке 1
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- 11:09 Почеттино: «Невероятно, что в адрес Месси свистят. Такое трудно принять» 3
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- 23:40 Головин – в заявке «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл больше месяца