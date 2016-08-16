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€ 204 млн
Ланс - новости команды
Ланс
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад Болла-Делели
Сайт:
http://www.rclens.fr
Тренер:
Дино Топпмеллер
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Расписание
Таблица
«Ле Ман» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
«Ле Ман» – «Ланс»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
12 сентября
«Славия» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Где смотреть матч «Славия» – «Ланс»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Славия» – «Ланс»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
Трансляция
«Ланс» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ланс» – «Лорьян»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
4 сентября
Фото
«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
1 сентября
Трансляция
«Страсбур» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Страсбур» – «Ланс»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ланс» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
17 августа
1
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
17 августа
2
Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»
17 августа
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Трансляция
«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Ланс» – «ПСЖ»: кто победит в финале Суперкубка Франции 2026
15 августа
Агент Хусанова: «Крутились люди, внушавшие ему: «Два года поиграешь за «Сочи»
9 июля
1
Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне
7 июня
3
Скауты двух европейских клубов просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении
6 июня
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Трансляция
«Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
«Ланс» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.80
21 мая
Трансляция
«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Лион» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.58
16 мая
Реакция Луиса Энрике на игру Сафонова с «Лансом» – российский вратарь сделал 8 сейвов
14 мая
1
Сафонов получил лучшую оценку в «ПСЖ» за чемпионский матч с «Лансом»
14 мая
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