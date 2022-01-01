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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Состав
€ 204 млн
Ланс - состав команды
Ланс
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад Болла-Делели
Сайт:
http://www.rclens.fr
Тренер:
Дино Топпмеллер
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
40
Риссе Робин
Вра
21
€ 30 млн
16
Горжелен Матье
Вра
36
€ 0.2 млн
1
Гютне Реджис
Вра
39
€ 0.1 млн
6
Байду Самсон
Защ
22
€ 25 млн
20
Тодибо Жан-Клер
Защ
26
€ 22 млн
25
Ганиу Исмаэло
Защ
21
€ 20 млн
29
Абдулхамид Сауд
Защ
27
€ 9 млн
14
Удоль Матье
Защ
30
€ 8 млн
4
Челик Нидал
Защ
20
€ 7 млн
32
Антонио Киллиан
Защ
18
€ 3 млн
24
Гради Жонатан
Защ
33
€ 2.5 млн
13
Чавес Джоаннер
Защ
24
€ 2.2 млн
14
Навроцки Майк
Защ
25
€ 1.5 млн
31
Souleymane Sagnan
Защ
-
2
Агилар Рубен
Защ
33
-
5
Булатович Андрия
Пол
19
€ 8 млн
8
Титрауи Яссин
Пол
23
€ 7 млн
21
Айдара Амаду
Пол
28
€ 5 млн
27
Кюизанс Микаэль
Пол
27
€ 3 млн
41
Mezian Soares
Пол
-
29
Иванович Франьо
Нап
22
€ 15 млн
11
Эдуард Одсонн
Нап
28
€ 12 млн
19
Сима Абдалла
Нап
25
€ 5 млн
22
Саид Уэсли
Нап
31
€ 5 млн
10
Товен Флориан
Нап
33
€ 5 млн
22
Скурась Михал
Нап
26
€ 4 млн
28
Кадиль Жуниор
Нап
23
€ 2 млн
9
Азар Торган
Нап
33
€ 2 млн
7
Сотока Флориан
Нап
35
€ 1.2 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 5, нападающих: 9
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