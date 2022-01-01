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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Расписание
€ 204 млн
Ланс - расписание матчей
Ланс
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад Болла-Делели
Сайт:
http://www.rclens.fr
Тренер:
Дино Топпмеллер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
18.09 | 21:45
Монако
- : -
Ланс
09.10 | 21:45
Ланс
- : -
Лион
13.10 | 19:45
Ланс
- : -
Спортинг
17.10 | 21:45
Труа
- : -
Ланс
21.10 | 22:00
Брюгге
- : -
Ланс
24.10 | 21:45
Ланс
- : -
Париж
30.10 | 23:05
Лилль
- : -
Ланс
04.11 | 23:00
Ланс
- : -
Комо
08.11 | 22:45
Ланс
- : -
Марсель
21.11 | 22:45
Ланс
- : -
Тулуза
24.11 | 23:00
РБ Лейпциг
- : -
Ланс
28.11 | 19:15
Анжер
- : -
Ланс
05.12 | 19:00
Ланс
- : -
Гавр
09.12 | 23:00
Ланс
- : -
Буде-Глимт
12.12 | 19:00
Ницца
- : -
Ланс
03.01 | 22:45
Ланс
- : -
ПСЖ
16.01 | 19:00
Ренн
- : -
Ланс
20.01 | 23:00
Ланс
- : -
Манчестер Сити
23.01 | 19:00
Ланс
- : -
Брест
27.01 | 23:00
Ливерпуль
- : -
Ланс
30.01 | 19:00
Тулуза
- : -
Ланс
06.02 | 19:00
Ланс
- : -
Анжер
13.02 | 19:00
Лион
- : -
Ланс
20.02 | 19:00
Ланс
- : -
Труа
28.02 | 22:45
ПСЖ
- : -
Ланс
06.03 | 19:00
Ланс
- : -
Страсбур
13.03 | 19:00
Гавр
- : -
Ланс
20.03 | 19:00
Ланс
- : -
Лилль
03.04 | 18:00
Осер
- : -
Ланс
10.04 | 18:00
Лорьян
- : -
Ланс
17.04 | 18:00
Ланс
- : -
Ницца
24.04 | 18:00
Париж
- : -
Ланс
01.05 | 18:00
Ланс
- : -
Ле Ман
08.05 | 18:00
Ланс
- : -
Монако
16.05 | 18:00
Марсель
- : -
Ланс
22.05 | 18:00
Ланс
- : -
Ренн
29.05 | 22:00
Брест
- : -
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