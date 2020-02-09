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07.03.2016 12:30Деньги, слава, возможность заниматься любимым делом - все это может завершиться в любой момент, а порой и раньше времени. «Бомбардир» собрал несколько историй о футболистах, карьера которых рухнула в один миг. Почти по собственному желанию.6
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04.11.2015 13:45«Ни сезона без сенсаций», – примерно под таким девизом последние годы проходит жизнь скромного испанского клуба «Хетафе». На этот раз клуб задумал переехать из одноименного города в любое другое место на карте Испании. «Бомбардир» рассказывает подробности истории.2
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21.09.2015 19:22Месси опять не смог забить пенальти. Месси забил пенальти. Главные события 4-го тура испанской ПримерыОбиженная в Мадриде «Гранада», проблемная «Барселона» и прекращение удивительных результатов от «Эйбара». Все ушло на второй план по сравнению с голевой перестрелкой в Сан-Себастьяне. Хозяева там забили дважды, но все равно проиграли.3