Казнили «Краснодар», на очереди – «Аякс».

«Хетафе» – это команда, дважды победившая «Краснодар» в группе ЛЕ, попавшая в плей-офф на «Аякс», идущая прямо сейчас третьей в Ла Лиге, опережая «Атлетико».

Это уникальная команда с уникальной историей. Еще три года назад она играла в Сегунде. У нее один из самых низких бюджетов в испанской лиге. И один из худших показателей посещаемости в чемпионате. И в этих условиях она творит что-то нереальное.

Son TERCEROS en la Liga de España y están en rondas KO de la Europa League. Intensidad máxima, solidez sin balón, presión muy bien organizada, actitud y espíritu colectivo encomiable. Todos creen en el modelo de juego de Bordalás y van hacia la misma dirección. GETAFE HISTÓRICO. pic.twitter.com/SXhXk7RGVU — Invictos (@InvictosSomos) February 8, 2020

Шесть статистических показателей, характеризующих «Хетафе»

В этом сезоне:

• Владеет мячом в среднем 45% времени за матч – 14 с конца показатель в Европе.

• С отрывом худшая точность передач в Европе – 61%.

• Самая фолящая команда Европы – в среднем 18 нарушений за матч.

• «Хетафе» за игру наносит 10.6 ударов – 15-е с конца в Европе.

• За игру команда выигрывает 49.3 единоборства – четвертый показатель в Европе.

• При этом у команды лучший показатель в Ла Лиге по качеству прессинга (ppda), даже у «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Байера» этот показатель ниже.

Главный герой – тренер Хосе Бордалас

• Провел в низших испанских дивизионах почти 20 лет. Начинал тренировать на любительском уровне.

• Первый профессиональный клуб – «Алавес», в который Бордалас пришел в 2015-м (ему тогда было 50 лет). На тот момент «Алавес» играл в Сегунде (20 место), не мог выбраться оттуда 11 лет и был десятым по стоимости состава в лиге.

Бордалас в первый же сезон занял с «Алавесом» первое место и вывел в Ла Лигу. Но руководству не понравился примитивный стиль тренера (ну вы уже знаете: минимум владения и ударов, интенсивный прессинг, только вертикальные передачи). И Бордаласа по окончании триумфального сезона уволили.

• Дальше – «Хетафе», который тоже был в Сегунде. И Бордалас снова в первый свой сезон вывел команду в Ла Лигу.

• В первом сезоне в Ла лиге (2017/18) у «Хетафе» самая низкая зарплатная ведомость – команда занимает восьмое место. Второй сезон (2018/19) и уже 16-я ведомость в чемпионате – пятое место.

• Два эти сезона средний процент владения мячом у «Хетафе» составлял 42%, а процент передач 65% – самые низкие показатели в лиге в обоих сезонах. Такое же лидерство было и по количество фолов.

• Бордалас отвечает на фолы: «Это не значит, что мы играем жестоко. Мы делаем это абсолютно осознанно и негрубо».

• Бордалас отвечает на процент владения: «Мне нравится находиться у чужой штрафной и создавать шансы. Какой смысл от 30 касаний на своей половине поля без продвижения мяча? Люди путают затяжное владение с качественным футболом».

• Бордалас просто отвечает: «Если мы не выкладываемся полностью, у нас нет шанса. Мы должны отдаваться игре полностью и сохранять скромность. Я это всегда ценю. Это и километры, которые пробегают мои игроки».

Психологические методы Бордаласа

Хуан Кала играл в «Хетафе» Бордаласа, но после уехал в Китай. И рассказал о методах тренера:

• «Он наступает ногой вам на горло и не отпускает. Иногда вы задаeтесь вопросом, собирается ли он ударить вас. Он хочет, чтобы игроки выходили на поле с искривлeнными, злыми лицами, чтобы соперник боялся до стартового свистка.

Он контролирует все: диету, отдых, тренировки, тактику. Тренировки проходят с невероятной жесткостью. Интенсивность всегда зашкаливает».

Для The Guardian о Бордаласе рассказывали другие игроки «Хетафе», но все – анонимно. Лучшее:

• «Сначала он зовeт защитников: разбивает телевизор. Потом вызывает полузащитников и разбивает лампочку. Звонит нападающим и ломает диван».

• «Он сходит с ума, если вы не выполняете на поле то, что он просит».

Главный уникум команды – 37-летний Хорхе Молина

В апреле ему будет 38. И он важнейший игрок в системе Бордаласа. В предыдущих трех сезонах он забивал гол или отдавал ассист в каждом втором матче. В прошлом сезоне вообще был на пике – сыграл во всех 38 матчах Ла Лиги в 36 лет и забил 14 голов.

«Jorge Molina es como el Cid Campeador», afirma Bordalás https://t.co/56xPZ7exYz pic.twitter.com/Vv4joxVDQt — MARCA (@marca) February 8, 2020

В этом он тоже регулярно играет (5 голов, 2 ассиста). Молина – это тот человек, через которого строится выход из обороны «Хетафе». Футболисты длинными передачами ищут его впереди, а его задача – выиграть единоборство и сохранить владение.

«Он единственный незаменимый игрок в команде. Не знаю больше никого, кто мог бы делать его работу. 60-70% нашей игры – это лонгболлы. Хорхе – человек, который цепляется за них и почти всегда сохраняет мяч. Он борется с несколькими защитниками – и все равно оставляет мяч у команды. Не могу передать, насколько для нас важна возможность всегда сыграть через него. Он дает жизнь всей команде», – объяснял бывший игрок «Хетафе» Хуан Кала.

Мы запутались, как относиться к Дембеле. Он отвратительно себя ведет, но его все равно жалко

Быстро все о «Сельте»: стоят на вылет, одного форварда ограбили, другой – сходит с ума

Тут – о самой стилистически необычной команде Европы