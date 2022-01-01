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Хетафе
Новости
€ 74 млн
Хетафе - новости команды
Хетафе
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Сайт:
http://www.getafecf.com/
Тренер:
Пепе Бордалас
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Хетафе» – «Депортиво»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Хетафе» – «Депортиво»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
«Хетафе» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Хетафе» – «Сельта»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Хетафе» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
«Хетафе» – «Расинг»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Хетафе» – «Партизан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Алавес» – «Хетафе»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
14 августа
Фото
«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
2 июля
3
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
16 июня
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
26 мая
4
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
«Эльче» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.5
12 мая
Трансляция
«Овьедо» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Овьедо» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.07
9 мая
Испанский клуб собирается назначить Челестини
4 мая
5
Трансляция
«Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Реакция Челестини на информацию об отъезде в Примеру
3 мая
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