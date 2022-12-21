- 21 февраля
- 00:57 Примера. «Валенсия» проиграла «Хетафе» (0:1) и осталась в зоне вылета 1
- 13 февраля
- 23:39 «Рассказал, что он педрила, теперь получит крутую карточку в FIFA 23». Сибскана – о каминг-ауте Янкто 3
- 17:50 «Я гомосексуал и больше не хочу это скрывать». Игрок сборной Чехии совершил каминг-аут 57
- 4 февраля
- 22:29 Примера. «Атлетико» упустил домашнюю победу над аутсайдером «Хетафе» (1:1) 2
- 22 января
- 22:27 Примера. «Барселона» победила «Хетафе» (1:0) и упрочила лидерство 1
- 10 января
- 10:21 «Спартак» отказался от трансфера Максимовича 2
- 8 января
- 22:30 Примера. «Севилья» победила «Хетафе» (2:1) и покинула зону вылета
- 7 января
- 16:37 Камоцци предложил «Спартаку» альтернативу Максимовичу из «Хетафе» 4
- 6 января
- 17:58 «Хетафе» назвал «Спартаку» стоимость Максимовича 1
- 14:25 «Хетафе» отказался продавать Максимовича в «Спартак» за 4 миллиона (Marca) 5
- 21 декабря 2022
- 22:12 Стала известна зарплата Максимовича в случае трансфера в «Спартак»
- 20 декабря 2022
- 19:28 «Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов) 5
- 18:42 В «Хетафе» прокомментировали новость об интересе «Спартака» к Максимовичу
- 16:07 «Спартак» сделал предложение Максимовичу из «Хетафе» 1
- 9 декабря 2022
- 12:57 Эшуорт хочет подписать в «Спартак» Максимовича из «Хетафе». Абаскаль блокирует переход (Сергей Ильев) 2
- 9 октября 2022
- 00:01 Примера. «Реал» минимально победил «Хетафе», «Севилья» в первом матче после возвращения Сампаоли сыграла вничью с «Атлетиком»
- 8 октября 2022
- 19:00 Трансляция Где смотреть «Хетафе» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 8 октября
- 7 октября 2022
- 15:51 Три игрока «Реала» пропустят матч с «Хетафе»
- 27 августа 2022
- 08:16 «Хетафе» арендовал нападающего «Реала»
- 15 августа 2022
- 22:24 Примера. «Атлетико» разгромил «Хетафе». Мората сделал дубль, Фелиш – ассистентский хет-трик
- 1 августа 2022
- 15:36 «Реал» продал Майораля в «Хетафе» за 10 миллионов
- 11 июня 2022
- 08:37 Бэйл отреагировал на слухи о возможном переходе в «Хетафе»
- 9 июня 2022
- 08:37 Агент Бэйла отреагировал на слухи о переговорах с «Хетафе»