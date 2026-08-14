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«Алавес» – «Хетафе»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

14 августа 2026 9:15
Алавес - Хетафе
15 авг. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Алавеса»
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Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Хетафе» пройдет 15 августа в Витории-Гастейс. Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – четыре победы подряд, длительная голевая серия (16 матчей) и надежная защита (0,80 пропущенного гола за последние пять игр). Гости, напротив, имеют преимущество в личных встречах – «Хетафе» не проигрывает «Алавесу» в 13 из 15 последних матчей, однако их атака выглядит слабее (0,80 гола за игру). Встречаются команды с разными козырями: уверенная игра хозяев против исторического превосходства гостей. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – «Алавес», который набрал ход, или «Хетафе», который традиционно успешно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Алавеса» говорит их впечатляющая форма и атакующая стабильность. Баскский клуб выиграл четыре последних матча, забивает в 16 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,40 раза за матч. Оборона хозяев также выглядит надежной – в среднем они пропускают всего 0,80 гола за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в предсезонный период. В товарищеских матчах «Алавес» выглядел уверенно: победы над «Кастельоном» (3-0) и «Жироной» (1-0), а также ничья с «Расингом» (1-1, победа по пенальти). Однако стоит отметить, что в очных встречах с «Хетафе» у «Алавеса» хронические проблемы – он проиграл два последних домашних матча против этого соперника (0-2 и 0-1) и не выигрывал у него в Ла Лиге с мая 2024 года. Это может оказать психологическое давление на хозяев.

«Хетафе» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом. Мадридский клуб не проигрывает «Алавесу» в 13 из 15 последних встреч, а в четырех последних очных матчах стабильно забивает. Однако текущая форма гостей не столь впечатляюща: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, что является низким показателем. В товарищеских матчах «Хетафе» уступил «Монако» (0-1) и «Атлетико» (1-4), а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1-1) и «Вальядолидом» (0-0). Оборона гостей также небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. Однако их умение играть против «Алавеса» и стабильные голы в личных встречах дают им шанс на успех, особенно в гостях.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Алавес» находится в лучшей форме и имеет более сбалансированную игру, тогда как «Хетафе» полагается на историю личных встреч и опыт. Однако текущий уровень «Алавеса» и его домашняя поддержка должны помочь ему преодолеть психологический барьер и взять три очка в стартовом туре.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Хетафе» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей против «Алавеса» и забивает в четырех последних встречах. Однако текущая форма «Алавеса» значительно лучше: он выиграл четыре последних матча, забивает в 16 играх подряд и редко пропускает. Учитывая, что хозяева играют дома и находятся на подъеме, а гости демонстрируют слабую результативность и неубедительные результаты в товарищеских матчах, «Алавес» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 5 (26%)
Ничьих - 8 (42%)
Побед - 6 (32%)
17
Забитых мячей
20
0.89
В среднем за матч
1.05
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
4 : 1
18.11.2017
Алавес
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 2
26.02.2022
Алавес
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
0 : 2
08.02.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 1
24.09.2025
Алавес
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
0 : 1
09.02.2025
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
2 : 0
28.09.2024
Алавес
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
1 : 0
18.05.2024
Хетафе
Испания. Примера, 3 тур
Хетафе
1 : 0
28.08.2023
Алавес
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 2
26.02.2022
Алавес
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 1
11.12.2021
Хетафе
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2021
Алавес
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
0 : 0
26.09.2020
Хетафе
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
0 : 0
13.07.2020
Хетафе
Испания. Примера, 3 тур
Хетафе
1 : 1
31.08.2019
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
4 : 0
18.01.2019
Алавес
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
1 : 1
27.09.2018
Хетафе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 0
07.04.2018
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
3 : 0
30.11.2017
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
4 : 1
18.11.2017
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Хетафе
0 : 1
24.10.2017
Алавес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
11
Рамон Террац
ОП
6
Марио Мартин
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
X. Olaiz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Mikel Rodriguez
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-3-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Коски
14
Теналья
19
Ибаньес
8
Бланко
21
Реббах
4
Суарес
7
Перес
20
11
Мартинес
3-4-1-1-1
13
Сорья
5
Абкар
26
Ромеро
3
17
Фемения
23
Мангала
11
Террац
2
Джене
6
Мартин
21
Гарсия
10
Сатриано
7
Перес
3
Энрикес
3
Энрикес
7
Перес
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
9
Диас
9
Диас
21
Гарсия
15
Боселли
15
Боселли
21
Гарсия
2
Джене
4
Сазонов
4
Сазонов
2
Джене
10
Сатриано
26
26
10
Сатриано
6
Мартин
28
28
6
Мартин
3
19
Унал
19
Унал
3
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
31
Грегуар Свидерски
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
X. Olaiz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Mikel Rodriguez
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
X. Olaiz
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Mikel Rodriguez
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
Точно не сыграют
Факундо Гарсес
ЦЗ
Томас Мендес
ЦП
Николас Валентини
ЦЗ
Хетафе
Точно не сыграют
Хуанми
ЦФ
Крисантус Уче
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алавеса». Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, 16 матчей с голами), имеют надежную защиту (0,80 пропущенного гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на историческое преимущество, слабо забивают (0,80 гола за игру) и имеют проблемы в обороне. Учитывая текущий подъем «Алавеса», он должен преодолеть неудачную серию в личных встречах и начать сезон с победы. Ставка: победа «Алавеса» с коэффициентом 2,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Хетафе» состоится 15 августа 2026 года в Витории-Гастейс и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.

«Алавес» – «Хетафе»: смотреть онлайн

2.35
Победа «Алавеса»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Хетафе Алавес
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