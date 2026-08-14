Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Хетафе» пройдет 15 августа в Витории-Гастейс. Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – четыре победы подряд, длительная голевая серия (16 матчей) и надежная защита (0,80 пропущенного гола за последние пять игр). Гости, напротив, имеют преимущество в личных встречах – «Хетафе» не проигрывает «Алавесу» в 13 из 15 последних матчей, однако их атака выглядит слабее (0,80 гола за игру). Встречаются команды с разными козырями: уверенная игра хозяев против исторического превосходства гостей. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – «Алавес», который набрал ход, или «Хетафе», который традиционно успешно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Алавеса» говорит их впечатляющая форма и атакующая стабильность. Баскский клуб выиграл четыре последних матча, забивает в 16 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,40 раза за матч. Оборона хозяев также выглядит надежной – в среднем они пропускают всего 0,80 гола за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в предсезонный период. В товарищеских матчах «Алавес» выглядел уверенно: победы над «Кастельоном» (3-0) и «Жироной» (1-0), а также ничья с «Расингом» (1-1, победа по пенальти). Однако стоит отметить, что в очных встречах с «Хетафе» у «Алавеса» хронические проблемы – он проиграл два последних домашних матча против этого соперника (0-2 и 0-1) и не выигрывал у него в Ла Лиге с мая 2024 года. Это может оказать психологическое давление на хозяев.

«Хетафе» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом. Мадридский клуб не проигрывает «Алавесу» в 13 из 15 последних встреч, а в четырех последних очных матчах стабильно забивает. Однако текущая форма гостей не столь впечатляюща: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, что является низким показателем. В товарищеских матчах «Хетафе» уступил «Монако» (0-1) и «Атлетико» (1-4), а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1-1) и «Вальядолидом» (0-0). Оборона гостей также небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. Однако их умение играть против «Алавеса» и стабильные голы в личных встречах дают им шанс на успех, особенно в гостях.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Алавес» находится в лучшей форме и имеет более сбалансированную игру, тогда как «Хетафе» полагается на историю личных встреч и опыт. Однако текущий уровень «Алавеса» и его домашняя поддержка должны помочь ему преодолеть психологический барьер и взять три очка в стартовом туре.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Хетафе» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей против «Алавеса» и забивает в четырех последних встречах. Однако текущая форма «Алавеса» значительно лучше: он выиграл четыре последних матча, забивает в 16 играх подряд и редко пропускает. Учитывая, что хозяева играют дома и находятся на подъеме, а гости демонстрируют слабую результативность и неубедительные результаты в товарищеских матчах, «Алавес» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Алавеса». Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, 16 матчей с голами), имеют надежную защиту (0,80 пропущенного гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на историческое преимущество, слабо забивают (0,80 гола за игру) и имеют проблемы в обороне. Учитывая текущий подъем «Алавеса», он должен преодолеть неудачную серию в личных встречах и начать сезон с победы. Ставка: победа «Алавеса» с коэффициентом 2,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Хетафе» состоится 15 августа 2026 года в Витории-Гастейс и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.