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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Хетафе
Алавес - Хетафе: обзор матча 27 сентября 2018
Алавес
27.09.2018, четверг, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
90+2'
Х. Кальери
81'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Хетафе
90'
+6
Желтая карточка
Л. Кабрера
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Х. Наварро
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брашанац
89'
Желтая карточка
Джони
82'
Желтая карточка
М. Гарсия
81'
81'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
74'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
М. Вакасо
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Брашанац
22
Вакасо
24
Джони
19
Собрино
11
Гомес
9
Кальери
4-2-2-2
13
Сорья
22
Суарес
18
Гонсалес
6
Кабрера
2
Джене
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
21
Ндиайе
9
Анхель
17
Мата
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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